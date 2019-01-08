柯韓會談夜市合作？寧夏夜市理事長：盼「強強」合作衝觀光

▲韓國瑜、柯文哲。（合成圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜兩大政治明星見面有譜？據傳柯韓雙方已喬定1月27日舉辦「柯韓會」，屆時要談北高兩地夜市合作的可能性，但北市府發言人劉奕霆澄清，目前雙方幕僚尚未聯繫討論。寧夏夜市觀光協會理事長林定國受訪時表示，現階段與高雄方面僅是民間友人分享，但期待兩地高人氣市長能強強合作衝觀光。

柯韓會備受矚目，傳出雙方透過民間友人洽談北高夜市拚經濟合作的可能性，希望共同打出「夜市點亮台灣」口號。但北市府方面劉奕霆解釋，目前雙方幕僚仍未針對此事進行聯繫與討論，若有進一步確認消息，將再對外說明。

林定國8日下午出面受訪時表示，日前柯文哲出席夜市頒獎活動時特別提及要力推夜市觀光，業者們看見市長決心，已經有互相聯繫，盼能提升彼此品質，再藉著市府能提供的資源一起努力，跟市長聊完以後相關業務轉交由北市府市場處，他也在昨天跟北市府顧問周榆修聊天時提到想跟南部夜市合作的想法，希望串連北中南夜市吸引全球觀光客。

針對外界關心的北高夜市合作，林定國解釋，「我是跟一個高雄朋友聊天過程提到的共同想法，這個限於民間朋友相互合作。」他強調目前與高雄部分僅限民間討論，但作為夜市業者很期待柯文哲、韓國瑜兩大政治明星能一起合體「強強合作」替夜市觀光拉抬人氣，「呼籲兩邊市府為我們搭起友誼橋梁，希望各地夜市是不是可以來合作，用夜市點亮台灣」。

▼寧夏夜市觀光協會理事長林定國。（圖／記者蔣婕妤攝）