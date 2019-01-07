高嘉瑜談九二共識　網友歪樓：公主頭共識是最大公約數

▲高嘉瑜上節目直播。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書直播影片）

政治中心／綜合報導

台北市議員高嘉瑜因誠實的言論、甜美外表人氣大漲，吸引不少粉絲，近期更是登上時尚雜誌，大談自己長期綁著公主頭的原因，而高嘉瑜近日也剪了瀏海，新造型一出網友評價兩極，她7日上節目開直播談時事，但網友紛紛歪樓，目光都放在她的新髮型。

網友紛紛留言，「還我公主頭」、「這瀏海真的不行」、「這個髮型真的不好看」、「政治聽煩了」、「公主頭共識是最大公約數了」、「髮型師要倒大楣了」、「明天可以回到公主頭嗎？」