徐國勇推廢調度司法警察條例　葉毓蘭：法務部再反對就回靠夭

▲徐國勇。（資料照／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

花蓮檢察官林俊佑2018年6月調度司法警察闖入幼兒園興師問罪，引起社會輿論，並遭監察院彈劾。在內政部長徐國勇多次堅持下，行政院16日將召開會議，討論《調度司法警察條例》修正或廢止，藉此維護司法警察尊嚴。對此，前警大教授葉毓蘭大讚徐國勇，還說「法務部再反對，就大大方方回敬他們一句『靠夭』啦！」

林俊佑為了護女帶著二名警察而到幼兒園公審師生，甚至還列出A、B、C、N、S、D等幼童的審問名單，或是自備硬碟要求拷貝監視器檔案，花了長達2個小時與園方爭論，最後事件爆發，他遭法務部迅速停職並送監察院彈劾，立案調查的監委蔡崇義、楊芳玲、楊芳婉9月初就迅速提出彈劾案獲通過。

葉毓蘭7日在臉書表示，調度司法警察條例早該廢止，因為此法誕生於憲政之前的民國34年，只在民國36年及69年兩度微調小修，「變成千年老怪的原因，就是法務部覺得太好用。」

葉毓蘭指出，全國警察都是檢察官的奴才，供「檢座」們差遣，而且運作多年來，就像吸食嗎啡成癮，警政署幾度想建議廢除，但是法務部抵死不放，才會發生林俊佑率領司法警察到幼兒園去辦私案。

葉毓蘭提及，如果檢察官因為麻煩警察太多，會善待警察弟兄也就罷了，日前士林地檢署的檢察官吳昭瑩針對北投分局員警在執勤時被辱罵「奴才」、「靠夭」案，對辱警的郭男做出不起訴處分。

葉毓蘭分析，吳昭瑩認為郭稱的「奴才」，是強調處理員警的公僕身分，內容尖酸刻薄，尚難認有侮辱公務員犯意；另「靠夭」有嫌惡不耐他人反覆同一言詞之意，尚未損他人人格；不起訴書指出，本案前因後果，認為奴才、靠夭等語，應是郭在評價員警對自己的態度，雖用語不文雅，仍難認有侮辱公務員犯意，罪嫌不足，以不起訴處分。

葉毓蘭痛批， 把司法警察當奴才使喚的檢察官，不配有調度司法警察的權力，「徐部長，法務部再反對，就大大方方回敬他們一句『靠夭』啦！」

▲葉毓蘭（資料照／記者李毓康攝）