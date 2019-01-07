柯家軍、國民黨夾擊　卓榮泰：不排除跟柯文哲見面溝通

▲卓榮泰接受專訪。（圖／壹電視提供，下同）

政治中心／綜合報導

民進黨新任黨主席卓榮泰7日表示，民進黨幾乎有一半的支持者投給台北市長柯文哲，「接下來黨內要習慣面對這種『三腳督』的選舉」，但這不意味民進黨和柯文哲一定各走各的路，未來他不排除與柯文哲見面溝通。

卓榮泰在民進黨最低迷時刻接任黨主席，帶領走出低谷的第一個考驗就是立委補選。對此，卓榮泰在政論節目中指出，立委補選台中是關鍵，能拿下來對黨內士氣有幫助，「台中立委原本是盧秀燕市長遺留下來的，並非民進黨，如果能夠有比較好的戰果，對民進黨來講是一劑強心針。」

至於台北市，卓榮泰坦言，有「非贏不可」的壓力，因為這是姚文智留下來的席次，一定要保住，自己才不會被「兩肋插刀」，「1124已經插一刀了，胸口不能再被捅一刀」。

卓榮泰指出，從選票分析來看，民進黨幾乎有一半的支持者投給柯文哲，「接下來黨內要習慣面對這種『三腳督』的選舉」，但這不意味民進黨和柯文哲一定各走各的路，未來他不排除與柯文哲見面溝通，只是北市立委補選將在27日登場，距離投票只剩20天，不可能改變現況。

至於地方黨部檢舉幫柯文哲助選的同志，卓榮泰表示，如果沒有牽涉到黨的內規、黨章規定或法律問題，大家可以用比較寬闊的心去看待，但「被人家爭議的這些人，也應該有積極的表現」。

卓榮泰強調，再對立的他都會去談，「謙虛會讓我們的世界擴大，但勇氣會讓世界走進來。」