他搶買單輸了！氣炸狂吼「南部人愛請整攤」　網挺：去高雄玩2天沒花錢

▲許多網友覺得在自己能力範圍之內，幫朋友買單是很正常的。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

「人家北部都AA制，你們南部卻是一人請一攤！」高雄一名男網友與朋友們相聚吃飯，他進小吃店前還特地先與闆娘打招呼說「這攤我付」，沒想到一個不注意，不知道哪個朋友就把餐費都付光了，常被搶買單的他氣得飆髒話說「南部人很愛搶單，讓我請一次，好好相處很難嗎？」

男網友在臉書「爆怨公社」PO文說，聚餐若是看到朋友吃完拿出20、50、80元湊錢繳費，真的看得很礙眼，所以他都習慣直接買單，但他今天又輸了，進場前還先告知老闆娘說「不准收其他人錢，這攤我付」，結果就有一個王八蛋跑去偷偷買單，這感覺真的很差。

▲熱炒店也是台灣人常去的聚餐地點之一。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亭攝）

他爆氣飆髒話說，「我X你X的高雄人，每個都他X的喜歡搶單是不是，認識的幾乎都喜歡偷偷跑去櫃台買單，人家北部都AA制，你們南部卻是一人請一攤......好好相處很難嗎？那個王八蛋再跟我搶著買單，拎北一定會封鎖你，永不相見。」他也認為，請客的那個人不見得是有錢人，而是錢對他們而言情感比較重要。

特殊的爆氣原因，讓網友紛紛留言說，「你還缺朋友嗎？我應徵」、「羨慕有個搶單的朋友」、「我連皮包也不帶出門了，什麼時候約一下XD」、「AA太見外了啦」、「我討厭北部人aa，高雄人都超熱情誰跟你aa啊」、「南部人就是好客、熱情＋阿莎力」。

▲各位會幫好友買單嗎？還是採取AA制。（圖／記者黃心瑀攝）

這怒氣文，許多南部網友站出來回應，「有時候連去麵攤吃麵，遇到認識的也會跟老闆說那一桌一起算一算」、「真的欸，我每次跟朋友出去我都搶著結帳XD」、「真的高雄人就靠北，每次去玩兩天都只花到買菸錢，連去酒店小費都沒花到」、「點完餐後就假裝去廁所，其實是去結帳」、「我們南部人不是人人都會搶買單，不夠格的是不隨便請你的」、「南部人搶單沒輸過，除非飯局還沒開始就有人嗆明說要請客」。

也有北部網友出聲反駁，「我是台北人～一桌的那種我直接買單」、「台北人沒AA制，路過」、「我北部人，但身邊男生也沒AA制」、「今天才跟一群高雄人吃飯都AA...反而是我北部人不喜歡AA...」、「為什麼我認識的台北高雄朋友完全相反，我也要認識會偷買單的啦」、「跟高雄人有什麼關係？在台北我還是主動去付錢......」、「不只在高雄輪流一人一攤，連在台北我們也是一人一攤輪流」。

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