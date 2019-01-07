　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

才穿2小時！辣腿女怨黑絲襪「破8條線」　網一看歪樓：好像有點時尚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 黑絲襪勾破，網讚有造型感 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 黑絲襪勾破，網讚有造型感 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人都有遇過「穿絲襪出門、回家才發現襪子破了」的窘境，除了就這樣損失一雙襪子，還可能早就被路人看光出糗......。一位女網友日前抱怨表示，自己穿一雙新的絲襪出門，不到2小時就破了好幾條線，讓她傻眼又無言。不過網友看到反而歪樓表示「很有造型感」，說不定會成為日後流行趨勢。

一位女網友日前在臉書「爆怨公社」中表示，「我要抱怨自己的腳趾頭那麼長幹嘛啦！還是這黑絲襪是紙做的啊~」她表示這雙新的黑絲襪她才穿了2小時，腳踝處就破了8條長短不一的洞，讓她再次抱怨「腳大錯了嗎？」

網友開玩笑表示，「打給廠商抗議，這樣要怎麼搶劫啦」、「造型不錯」、「是絲襪太薄，你腳太美，不自覺要露出來」。其他人則是覺得破的很有美感，「還以為是自己弄的造型」、「感覺很時尚啊！說不定以後會流行」、「變得有特色了，好看」。

隨後原po也曝光腳底下的大洞，只見絲襪真的是從腳趾破上來，完全露出皮膚顏色，整體看起來似乎就沒那麼有美感了。

▼ 原來是腳趾太長啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 黑絲襪勾破，網讚有造型感 。（圖／翻攝自爆怨公社）

另外，常穿絲襪的民眾都知道，一般絲襪容易勾絲或磨破，如果把絲襪捲起來放到冰箱冰至2~3天，就可以增加絲襪的韌性，變得比較耐穿。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
茶垢超多！他靠這包「空心圓管」清光　網：牙齒變超白
富豪養大3兒子20年…醫生：你無法生育　驗DNA後崩潰
金球獎／完整得獎名單

關鍵字：絲襪,爆怨公社,破洞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／揮武士刀砍聚寶盆！「彰化李李仁」怒嗆網：當我不敢賠？戰3千人觀看

新訓班長「經典嗆人語錄」！役男一聽秒心涼　她沒當過兵：笑死我了

朋友笑阿婆車！他嗆4句曝「機車裝漢堡」神級實用　網友燒翻：想裝了～

辦婚宴！流水席一桌5000「有收禮金」　台北人嚇傻狂勸...他說南部很正常

幫亡父銷帳單…業務員堅持「請本人來」　女兒怒帶「骨灰」上門

影／台男旅日租重機「摔爛丟包」！臉書遭肉搜曝光　店家心寒

「我交了30歲男友…」女鵝下課車上大爆料　老爸超驚嚇…一秒掏錢解決

影／台男旅日租重機「摔爛丟包」！臉書遭肉搜曝光　店家心寒

正妹機場被開包！海關見「快樂棒狀物」笑了　她臉紅逃跑：我的天啊

產銷履歷「QR-code」追溯條碼　新北36戶水產戶通過認證

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

產銷履歷「QR-code」追溯條碼　新北36戶水產戶通過認證

飾品店重新開張2大座開幕禮送來　老闆娘傻眼：你如願整到我

才穿2小時！辣腿女怨黑絲襪「破8條線」　網一看歪樓：好像有點時尚

高教工會爆「永達校董挪用校產」：教育部只會發公文！

「超時工作每天都在發生」客運業不滿鬆綁七休一　喊告勞長瀆職

小七出現「超狂7倍大」真魷味！開封一比...真實體積驚人　網激喊：太生火

捍衛滷肉飯從教育做起！國中小聯絡簿貼豬瘟防疫宣導單

館長轟斷食減肥「左邊胖子右邊排骨精」　硬舉120公斤早被辭職了

與公婆同住「澡洗一半被關熱水」…她嫁10幾年連鑰匙都沒有　網怒：老公死了嗎？

彰化防堵非洲豬瘟　廚餘未「蒸煮1小時達90℃」重罰300萬

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

產銷履歷「QR-code」追溯條碼　新北36戶水產戶通過認證

當女人的悲哀！婆婆狂催生、身材走樣...她嘆「全都一人扛」

生日揪人去！SUNNY BUFFET再推兩人同行當日壽星免費

【奧斯塔羅】小人退散！最近有人對你心懷不軌嗎？

高嘉瑜捨棄招牌公主頭「硬著頭皮」上節目　哭哭喊：超崩潰

簽了不代表不救！《病主法》推手楊玉欣親自解釋給你聽

股王領軍蘋概股報復性強彈　台股飆漲207點收9590點

豬瘟題材帶動　飼料業大成、茂生、福壽股價翻紅

影／高雄南橫「追星」無光害野營　DIY種植椴木香菇樂體驗

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

補助30K低薪族　宅神：直接發..

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

小寒大雨台北再降3天！下周2波..

新訓班長「嗆人語錄」！役男一聽..

工作面試「帶媽媽陪同」瘋狂12..

女神級牙醫　自曝求學封閉面

亂餵甘草止咳水　童中毒休克險死

【妙天兒淪惡鄰】80坪隔11間..

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇..

舊式電話卡=OO神器　網笑：答..

嘗鮮全家蘭芳園奶茶驚「奶茶界紅..

他耗20小時折出半身高「青色麒..

朋友笑阿婆車！他嗆4句曝「漢堡..

館長嗆陸「打過來啊」！開酸KM..

更多熱門

相關新聞

提款卡密碼是初戀生日！他拒絕網戰翻

「中間這幾任女友都沒妳這問題！」一名男網友是用「初戀女友的生日」當作提款卡密碼，而且8年來都沒有更換過，接下來的每一任都有沒抗議過，但現任知情後與他大吵說「把密碼改成我生日」，雖然他勇敢拒絕了，但也免不了被女友吵架抗議。讓他超崩潰說「就一組密碼而已啊......。」

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　網友憤怒

紅包袋開賣！燙金大字「阿爸的OOO」飄悲味

6月兒懷中炸屎！刈包闆娘神救援

人妻被勸「那麼胖少吃點」　上百網力挺

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

曹西平60歲生日「家人全沒了」

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

孫生公開「被消失」反骨真相

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

球球cos照「胸前一條線」超兇！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面