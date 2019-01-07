才穿2小時！辣腿女怨黑絲襪「破8條線」　網一看歪樓：好像有點時尚

▲ 黑絲襪勾破，網讚有造型感 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人都有遇過「穿絲襪出門、回家才發現襪子破了」的窘境，除了就這樣損失一雙襪子，還可能早就被路人看光出糗......。一位女網友日前抱怨表示，自己穿一雙新的絲襪出門，不到2小時就破了好幾條線，讓她傻眼又無言。不過網友看到反而歪樓表示「很有造型感」，說不定會成為日後流行趨勢。

一位女網友日前在臉書「爆怨公社」中表示，「我要抱怨自己的腳趾頭那麼長幹嘛啦！還是這黑絲襪是紙做的啊~」她表示這雙新的黑絲襪她才穿了2小時，腳踝處就破了8條長短不一的洞，讓她再次抱怨「腳大錯了嗎？」

網友開玩笑表示，「打給廠商抗議，這樣要怎麼搶劫啦」、「造型不錯」、「是絲襪太薄，你腳太美，不自覺要露出來」。其他人則是覺得破的很有美感，「還以為是自己弄的造型」、「感覺很時尚啊！說不定以後會流行」、「變得有特色了，好看」。

隨後原po也曝光腳底下的大洞，只見絲襪真的是從腳趾破上來，完全露出皮膚顏色，整體看起來似乎就沒那麼有美感了。

▼ 原來是腳趾太長啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

另外，常穿絲襪的民眾都知道，一般絲襪容易勾絲或磨破，如果把絲襪捲起來放到冰箱冰至2~3天，就可以增加絲襪的韌性，變得比較耐穿。

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