年終0薪水年後發　公司：體恤員工，最多可借「1萬五元整」

▲沒年終不是最慘，最慘是1月薪水要撐到過年。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

今年農曆過年來的早，不少民眾都好奇，薪水究竟是提前還延後發放。一名網友就在臉書抗議，不但沒有年終、薪水年後才拿的到，還說「體恤員工開放借支，上限1萬五元整」，讓她相當傻眼「有空辦借支為何不乾脆直接發薪？要怎麼過年啦X！」

這名女網友在《爆怨公社》貼出公司公告，上方寫明，「因連續假期影響，2月5日薪資來不及計算，所以01月薪資延後至2月12日發放」、「本公司因連續假期影響，為體恤員工顧開放員工借支，於1月25日提出，由各班統一內聯單請款，上限1萬五元整，於公司有借貸關係者不適用」。

▲公司公告讓原po氣炸。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO氣譙，沒有年終還要延後發新，有空辦借支怎麼沒辦法發薪水，農曆春節到底該怎麼度過？「你欠我錢還要我先跟你借，有沒有問題啊你」。

網友看完一樣傻眼，「會延後發薪的公司真的是一間超棒的公司啊」、「非常反感欠錢欠過年的公司跟人，整個運勢會被拖累的感覺」、「是我的薪水，居然還要跟老闆借」，也有人好奇1萬五元到底是多少，「是15000還是10005？」還有人緩頰，2號就開始放假，1天內要算完全公司薪水很難辦，「大家都想要提前發薪水阿，但如果真的無法只能將心比心」。