紅包袋開賣！6燙金大字「阿爸的OOO」飄悲味　網落淚：最討厭過年了

▲這…不要逼死我的錢包啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

下個月初就要迎接農曆新年了，許多小朋友都很期待領紅包，但爸媽心中難免OS「好不容易領到年終了，卻馬上要送給別人」。一名男網友在大賣場看到紅包袋，但袋上設計的字樣，讓他忍不住直呼「比悲傷更悲傷的故事」。其他人則紛紛有感留言「道盡天下父親過年時的辛酸呀」、「工作賺錢後最討厭過年了」。

一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出紅包袋商品照，只見紅色的直式信封袋上，印有6個燙金大字「阿爸的血汗錢」，讓他直呼「過年快要到了…比悲傷更悲傷的故事」。

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▲孩子啊！你們的紅包都是「阿爸的血汗錢」啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，不少人也曬出自己看到的各種KUSO紅包袋，包括上面印有「媽媽幫你存起來（下方小字：善意的謊言可以，讓世界變得更好）」、「希望你快快長大（下方小字：這樣老娘就可以退休出國去）」、「別人笑我包太少，我笑他人看不穿」。

▲▼網友紛紛貼出各種逗趣標語紅包袋。（圖／翻攝自爆怨公社）

除此之外，還有簡單明瞭、但依然傷人的字句「我的年終」、「賞給帥哥／美女」、「我很愛錢（下方小字：但我更愛你）」、「有錢人的紅包（下方小字：包的不多所以我才會有錢啊）」、「不多不多，歡喜就好（下方小字：我老闆也是這麼對我說）」。

▲包紅包還順便誇獎別人，收到的人最好心懷感激喔！（圖／翻攝自爆怨公社）

超有創意的紅包，吸引許多人熱議，「現在紅包都在比創意，去年夯，一堆賣場秒殺」、「年終發完就差不多了」、「請問那裡買的到」、「我上年收到阿母的血汗錢」、「要發紅包大失血了」、「這樣怎麼好意思收」、「我爸去年就用這個」、「真的…長大成人工作賺錢了最討厭過年了」。

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