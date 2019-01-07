提款卡密碼是「初戀女友生日」！現任爆氣逼更改　勇哥秒硬拒絕…網戰翻

▲原PO覺得密碼太多會忘掉，也記不起新的數字。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

「中間這幾任女友都沒妳這問題！」一名男網友是用「初戀女友的生日」當作提款卡密碼，而且8年來都沒有更換過，接下來的每一任都有沒抗議過，但現任知情後與他大吵說「把密碼改成我生日」，雖然他勇敢拒絕了，但也免不了被女友吵架抗議。讓他超崩潰說「就一組密碼而已啊......。」

網友在臉書「爆怨公社」PO文說，銀行提款卡密碼與他第一任女友生日有關，而且他一次打工開戶到現在7、8年了，到現在都沒有改過，但現任女友知道後很生氣說「這種感覺很差」，讓他很無奈。

▲現在的人常辦各家銀行的帳戶，包包塞了超多金融卡，密碼多到真的會搞不清楚。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

他甚至被逼迫把提款卡密碼改成現任的生日，他一聽到女友的建議後直接拒絕，沒想到事情變得更嚴重，女友整個跟他鬧翻大吵，不論他怎麼解釋，就算搬出「其他任都沒有妳這問題」來對付，但女友終究是聽不下去，讓他很崩潰。

原PO解釋說，那是因為他記不住太多密碼，而且提款卡這一組已經用了8年了，他已經習慣不想再記其他號碼了，很容易忘掉，「以前線上遊戲就是這樣忘記密碼！我跟他說這密碼現在只是拿來領錢而已啊......真是吵到受不了。」

▲「前任」是情侶之間最不能提的關鍵字。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

原PO的悲苦文，讓網友集中火力嗆說，「去改吧！誰叫你說實話的」、「蠢翻了你，討罵」、「自爆典範！！」、「所以連現任女友生日都記不得的意思嗎？」、「可以用祖公祖嬤的忌日當密碼呀！就是不能用前女友的」；但也有人認為女生有問題，「女人專門講這種幹話！都過去幾年了，連這也要計較！」。

也有老司機熱心建議說，「你知道你最白癡的地方是什麼嗎？就是老實告訴她那是初戀的生日，你是不會說那是你學號，還是那是你寵物的生日各種blablabla喔」、「隨便講一個以前養的狗過世日子，不就沒事了，趕快去改一改吧」、「可以通通改成你媽的生日，女友可能還會換，媽媽不會換啊」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！