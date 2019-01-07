潛艦密閉易群聚感染　海虎軍艦醫官黃昱翔嚴格防範

軍聞社／記者吳柏融專訪

「我鄭重地保證自己要奉獻一切為人類服務。」服務於海虎軍艦的黃昱翔中尉表示，記得於國防醫學院授袍典禮時，由時任國防醫學院長司徒惠康少將為大家披上醫師袍的那一刻起，就意味著正式進入軍醫系統為國軍及民眾的健康服務。

黃昱翔指出，經過三軍總醫院扎實的醫學訓練下，逐漸豐盈他的知識和臻熟的技巧，成為更能獨當一面的醫師，並順利考取醫師資格，而在畢業時，他更選擇海軍二五六戰隊海虎軍艦做為軍醫生涯第一個服務的單位。

黃昱翔說，在潛艦服務前曾參與由海軍司令部開辦的「第一屆潛水（艦）醫學專長班」，也在高雄總醫院左營分院潛水醫學部及基層部隊學習減壓症相關的基本處置，獲得了許多高壓氧醫學的原理及應用知識；期間也瞭解到水下作業及潛艦的環境，對於官兵生（心）理會產生什麽様的影響。透過為期一個月的訓期，更能銜接學校醫學教育的理論與部隊潛水醫學的實務，具備的能力更能貼近部隊現況。

黃昱翔進一步指出，在海虎軍艦服務迄今將近半年，平時除了替艦上官兵看診及提供醫療諮詢服務和相關衛勤工作外，在航行任務期間，更必須全時掌握全艦人員健康狀況，因為潛艦空間較為狹小及密閉，一但官兵有傳染病肇生，就必須採取適當隔離及嚴加管控，避免群聚感染事件發生。

此外，要成為一名適任的潛艦人員，必須經過嚴格的簽證歴程，艦上官兵無一不恪守本務，兢兢業業強化自我本職學能，因此，外在環境加上心理層面壓力，往往會對官兵身心健康造成影響，潛艦醫官就必須要以縝密的心思及仔細的觀察，才能防患於未然。

黃昱翔進一步表示，在國防醫學院七年「博愛忠真」校風薰陶下，培養出「思想上自由，行為恪守紀律」的國醫DNA，能到潛艦服務的醫官並不多，他選擇了不一様的海軍軍旅生涯，特殊性質單位的潛艦與充滿挑戰性的職務，讓身上的白袍及肩上的榮耀，豐富了多元的經歷。

「Cleverness is a gift;kindness is a choice。」黃昱翔相信，只要秉持著替袍澤身心健康把關的信念，所有困難都能迎刃而解。