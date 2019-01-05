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66架F-16V喊價3900億台幣！　外傳我不排除放棄添購

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▲▼巴林F-16V概念圖。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲巴林F-16V概念圖。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者朱世凱／台北報導

國防部先前傳出在美國說服下放棄採購F-35，打算改買66架F-16V BLOCK70戰機。原先我方計畫今（2019）年編列2000億元特別預算，但製造商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）卻喊價新台幣3900億元，使添購計畫陷入膠著，甚至不排除放棄。對此，空軍司令部表示，「有關新式戰機籌購，尚無任何官方報價資訊，籲請媒體勿做臆測性報導。」

據《聯合新聞網》報導，消息人士表示，美方在2018年國防工業會議上表達願意軍售F-16V的消息，並強烈暗示「我方應該用特別預算支付，才不會排擠其他國防支出，也是展現自衛決心的態度。」

軍方當時估價，以2017年巴林採購19架F-16V為設想，「裸機」的單價為7000多萬美元，加上彈藥、零配件和後勤支援等，總價達到1.4億多美元。

沒想到洛馬日前指出，66架F-16V加上2年後勤支援、訓練的總價要新台幣3900億元，幾乎是起初預期的2倍。美方也表示，若要在台灣生產，大約還要再加1000億元以上。

我方對洛馬獅子大開口的要求十分錯愕，認為他們去年連輸美軍三大標案（MQ-25無人加油機、高級教練機、空軍通用直升機），這次喊價根本是拿台灣來撈本，即便行政部門點頭，立委和輿論也不可能接受。

鑒於當時的採購案，國軍認為，我方這次採購數量雖是將近當時的4倍，但軍隊早有F-16，因此許多開銷不必重複投入，最後「打算編列新台幣2000億元特別預算」，等於每架戰機1億美元，其他開銷則可以在日後用一般預算處理。

針對媒體報導「F-16V報價貴 我不排除放棄新購」，空軍司令部4日表示，各式武器裝備籌購，都是「盱衡當前敵情及未來作戰需求綜合考量，凡符合我防衛作戰之機型，均納入聯合戰力規劃選項。」由於重大武器裝備籌購是以軍售管道方式進行，為「政府部門對政府部門間之事務」，而有關新式戰機籌購，目前並無任何官方報價資訊，希望媒體勿做臆測性報導，以免混淆視聽，造成誤解。

▼F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▼F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德馬汀官網）

▲我國F-16V戰機在美國完成試飛。（圖／翻攝自洛克希德馬汀官網）

外媒曾分析，F-16 BLOCK70應該是洛馬全新製造的戰鬥機，可能會配備新的發動機和與F-16後段批次相同的機體結構，包含可能加裝適型油箱（Conformal Fuel Tank），不過到目前為止，F-16 BLOCK70都還沒有成功銷售的記錄。

至於美國向巴林（Bahrain，中東國家）等國提供的F-16 block 70戰機實際上都是用老舊戰機或是二手機改裝；由於美軍計畫在近期內快速退役全部F-16，所以也很可能是退役後的F-16C/D戰鬥機進行改裝後，稱為F-16 block70賣給台灣。

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關鍵字：F-16V,F-16V BLOCK70,國防部,國軍,軍購,洛克希德·馬丁,Lockheed Martin,巴林,軍武,台灣軍武

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