前甲板已塗刷舷號　遼寧艦新航空艦橋首度開闊亮相

▲遼寧艦改裝最新進度，航空艦橋首度露面，明顯艦橋的內部空間增大。（圖／翻攝自新浪軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

遼寧艦返回大連造船廠進行大修已歷經7個月，近日最新照片傳出該航母新的航空艦橋首度乾淨露面，明顯在拆除八角亭式指揮塔台後，整個艦橋的內部空間增大。此外，遼寧號艦艏舷號和甲板線畫也已刷上，種種跡象顯示距離目前中國唯一在役航母的歸隊時間又更近一步。

這次遼寧艦改造的一大重點就是前後艦橋。《新浪軍事》指出，首先航空艦橋的正面過去只有3個豎立的長型舷窗，如今從正面看可見到5個加寬的舷窗，由於艦島刷上的「16」舷號下方的舷窗還在拆封和改裝中，目測還有1-2個舷窗，如此一來改裝完成後就擁有5-7個舷窗。而整個艦橋打通後，視野更加優良，整個甲板運作面基本將盡收眼底，再沒有視區死角。

▼遼寧艦艦艏舷號和甲板線畫也已刷上。

至於艦島後部的航空艦橋方面，一周前還處於封裝狀態的舷窗，近日傳出的照片首次「乾淨」亮相，明顯可見舷窗加寬許多，在拆除八角亭式指揮塔台後，整個航空艦橋的內部空間進一步增大。從外觀上看，正面的線條不再棱角分明，而是更加簡潔明快。

值得注意的是，後部艦橋經過改裝後徹底告別蘇聯「基輔級」航母設計，不論遼寧艦日後是作為專用訓練艦還是作戰艦，艦橋改裝將實質提升艦載機運作效率，讓殲-15及各種艦載直升機出動時更高效，從而提升整個航母編隊的作戰能力。

遼寧艦是在今年5月27日回到大連造船廠開啟改造工程，9月被捕捉到首度在艦島刷上自己的舷號「16」。《環球時報》認為，舷號塗裝的改進很可能是借鑒美國航母的做法，目前美軍現役的10艘尼米茲級航母外形十分接近，在艦島上塗刷舷號的設計能有利於艦載機飛行員進行更好的識別，此舉也同時為中國未來組建多航母編隊進行準備。

▼改裝之前的遼寧艦航空艦橋，視野不足下，不利於航空指揮人員指揮艦載機的起降和調度。