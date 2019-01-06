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高雄200多處「戰時遺址」居全台之冠　韓國瑜：規劃路線推觀光

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▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜4日晚間10點多在臉書開直播，與網友們分享近期市政規劃，內容中有提到未來有意將高雄不少清代與日據時代軍事遺址，完善規劃成觀光路線；對此，優質看法也讓不少在的國內外軍事迷期待，也有在地文史工作者表示「如此一來，真的能藉由軍事遺址來帶動觀光人潮，也是對下一代最好的傳承」、「韓市長真是有眼光，高雄的軍事遺址真的不少」。

據悉，南台灣高雄在日治時期是戰略方面的要塞，而高雄地區也有不少的日軍戰時遺址，比如：小崗山天人洞神秘坑道、柴山格納豪隧道、柴山沿岸自湧泉及壽山四口爐灶、左營舊城震洋特攻隊遺址、高雄林園清水巖二戰軍事遺址等。

舊城文化協會理事長郭吉清提到，在高雄中山大學旁的西子灣隧道旁，裡面竟有一處戰時避難所；而這個「壽山洞」隧道中的隧道，是整個防空設施的一小部分，在日治時期是高雄港的作戰指揮部。多數人不知道，這裡其實是「隧道中有隧道」，隧道中破舊的鐵門看起來非常破舊、打開就別有洞天，而裡面是非常龐大的「隧道群」，讓附近的居民在戰爭時可以下來躲空戰。隧道裡面有洗手間，是為防空而設計的概念；這個大型防空隧道可以容納2,150人，而每一條通道四通八達，分別通往山上或海邊的出口。

北高雄的半屏山也有個地下水庫，內部空間有一座足球場大的洞窟式戰備水庫，長約120公尺，直徑10公尺的長筒狀隧道水庫，估計可儲存6500噸的用水，文史工作者研判，這座戰備水庫是供應軍艦用水所蓋的。

著名的西子灣蔣介石行館位於中山大學海邊，曾是日本人1935年建造的日式兩層樓建物，屬高雄市定古蹟。距離行館東北方約250公尺處，有一總統專用的戰時指揮所，位在翠亨道的山坡內側，外型像是機槍堡，內部實為蔣介石的戰時指揮所。依據2013年師永剛所著《蔣介石後傳》記載說：「1958年，金門823砲戰以後，蔣介石每日在西子灣行館辦公10小時以上，前後長達一個月。為便於指揮，軍方在鄰近行館處，設置了『地下臨時戰情指揮中心』，並設有碉堡式警衛室。指揮中心裝有專用通訊設備，辦公室地板與牆壁皆為木質，指揮所內部石壁外還加裝有一層金屬皮，通道僅可容兩人側身而過」。

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲文史工作團隊希望能帶領民眾從穿越遺址隧道過程中，反思人生的階段與時光。

郭吉清表示，高雄自古就是一個軍事重鎮，可以發展出一條軍事旅遊的獨特專題觀光路線；就如左營就是一個軍事地名，左營舊城、鳳山新城就是以軍事考量所建造的清代城牆。清代的古砲臺有旗後砲臺、雄鎮北門砲臺、大坪頂砲臺等軍事遺蹟。日治末期，高雄更成為日本人的南進基地，隨著太平洋戰爭的戰況激烈，日本人在高雄留下的軍事遺址數量是全臺灣最多的，舉凡坑道、砲臺、機槍堡、防空壕、彈藥庫，總數超過200多處，遍布鳳鼻頭山、鳥松高地、旗後山、壽山、龜山、半屏山、大小崗山、漯底山。尤其鳳鼻頭山的日遺軍事坑道總長度約15公里，砲臺、機槍堡超過30個，是全臺灣規模最大的坑道系統。

郭吉清強調，「高雄市更成為三軍官校、三軍眷村的重鎮，尤其是左營軍港，更是國防重鎮。高雄市政府應將全市的軍事遺址進行專案研究與再利用計畫，把這些珍貴的文化遺產轉化為文化觀光資源，好好發揮教育與觀光效益」。

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼左營廢棄的合群新村內發現二戰時期日軍「水牢」遺址。

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼日軍在台最大戰備水庫，半屏山地下水庫。

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲舊城文化協會理事長郭吉清表示，封存70餘年的半屏山地下水庫，是目前已知日軍在台所留存最大的戰備水庫。

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼中山大學間的西子灣隧道中，竟有可容納2000多人的戰時避難所。

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼位於中山大學深藏地底數十年，蔣介石高雄西子灣神秘戰時地下指揮所。

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼清水巖日軍遺址

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼日遺戰時坑道

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄有許多絕無僅有的軍事遺址，是極為珍貴的文化遺產，期盼在完善規畫後開放，相信一來，也能帶動周邊觀光與文史教育，意義非凡。

▲▼高雄自古就是一個軍事重鎮，適合發展軍事旅遊的獨特觀光路線。（圖／記者宋德威攝，下同）
 

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