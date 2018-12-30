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同採殲-20側面操縱桿設計　解放軍新初教機TA-20開始試飛

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TA-20飛機完成首次試飛，該機側面操縱桿設計和殲-20相同，將成為解放軍空軍新一代初級教練機。（圖／翻攝自觀察者網）

▲TA-20飛機完成首次試飛，將成為解放軍空軍新一代初級教練機。（圖／翻攝自觀察者網，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國電科集團旗下蕪湖鉆石飛機製造公司，生產的Dart-450渦輪螺旋槳動力飛機首次試飛，機身採用單塊大觸摸屏顯示器與側面操縱桿設計，被認為適合為殲-20等第五代戰鬥機培訓飛行員據傳，將成為解放軍空軍新一代初級教練機。

《詹氏防務周刊》指出，這款新型飛機的型號為TA-20，是2017年已由中國買斷產權和管理權，依照奧地利鑽石公司許可證生產，今年11月6日在江蘇省進行首次試飛。TA-20教練機發展速度相當快，從繪圖設計到首飛僅1年時間，採用全碳纖維骨架、雙座位，可應用於軍民訓練上。座艙採用側面操縱桿，並安裝有壓縮空氣彈射座椅，飛行速度230節（約合426公里/小時），升限23000英尺（約合7010米），續航時間超過8小時。TA-20原本作為輕型教練、偵察機設計，將成為解放軍空軍的新一代初級教練機。

奧地利原設計的DART-450飛機使用Garmin G3000航電系統，而TA-20使用的則是成都赫爾姆斯技術公司開發的Smart-210綜合航電系統。《觀察者網》分析，這套系統採用單塊大觸摸屏顯示器，適合於為殲-20等第五代戰鬥機培訓飛行員，同時該機採用的側面操縱桿設計也和殲-20相同。

▼TA-20座艙與殲-20處於相似水平，也採用相同的側面操縱桿設計。

TA-20飛機完成首次試飛，該機側面操縱桿設計和殲-20相同，將成為解放軍空軍新一代初級教練機。（圖／翻攝自觀察者網）

據了解，過去解放軍空軍長期以來使用洪都公司生產的初教-6教練機，該機性能雖然優秀，但座艙基本沒有任何現代化儀表，也談不上航電設備，且飛機的飛行品質和特性也與現代戰鬥機有很大區別，因此現在主要作為空軍航校用於讓新學員體驗飛行感覺的教練機使用。而一般實際則用教練-8作為初級教練機。

據鉆石飛機公司公布的數據， TA-20飛機的每飛行小時平均成本只有500美元（折合人民幣約3400元），價格呈現不僅比教練-8每飛行小時成本達1萬5000元人民幣亮眼，甚至更低於初教-6每小時約6000元左右人民幣的水平。也就是說，使用TA-20後能提供受訓學員更多的飛行時數，盡快完成學習目標。

▼初教-6初級教練機。（圖／翻攝自中國空軍）

中國空軍裝備的初教-6初級教練機。（圖／翻攝自中國空軍）

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關鍵字：教練機,初級教練機,TA-20,鉆石飛機公司,側面操縱桿,殲-20,大陸軍武,軍武

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