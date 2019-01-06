擊穿1.2米鋼裝甲板　陸紅箭-9A反坦克導彈外銷東非盧安達

▲中國 紅箭-9A反坦克導彈。（圖／翻攝自《參考消息》）

軍武中心／綜合報導

中國軍武再獲非洲國家青睞，日前盧安達在年度的國防軍演中亮相紅箭-9A型反坦克導彈，證實該國成為此款導彈的第一個國外用戶。紅箭-9A屬於重型反坦克導彈，由筒裝導彈和車載發射制導裝置等組成，能擊穿1.2米帶反應裝甲的垂直均質鋼裝甲板，意味著包含美軍M1A2在內的全球所有現役主戰坦克都可以被擊穿。

紅箭-9A是紅箭-9的改進型，最大的特點就是導彈發射裝置體積大幅度縮小，並簡化紅箭-9發射裝置上的部分設計，例如減少發射裝置上的導彈數量（從紅箭-9的4枚減少到1枚），同時取消自動裝彈系統等，因此可以很方便的安裝在包含三腳發射架、各型履帶式裝甲車及輪式車輛等在內的多種平台上。而此次盧安達就將該型導彈安裝在戰鬥全重約6.3噸的「眼鏡蛇」4X4輪式高機動裝甲車上，獲得最佳應證。

▼盧安達軍人正在搬運紅箭-9A導彈的儲運發射筒。（圖／翻攝自大陸網站）

該型反坦克導彈還將原先紅箭-9採用的激光指令制導方式，改為毫米波指令制導方式。相較於激光，毫米波在對霧、霾、塵埃和戰場煙霧上的穿透力方面更具優勢，同時毫米波指令制導方式所需的設備體積較小，成為紅箭-9A型發射裝置能成功「減肥」的一大主因。

當然紅箭-9A最受矚目就是其展現的剽悍威力，該導彈彈徑為152毫米，平均飛行速度227米/秒，最大射程達到5.5公里，具備90%以上的高精度命中率。由於採用大威力串聯破甲戰鬥部，因此紅旗-9A能擊穿1.2米帶反應裝甲的垂直均質鋼裝甲板。

盧安達此次裝備這款中國反坦克導彈，很明顯最大目標就是能與關係不友好的剛果民主共和國所抗衡。據了解，剛果已在2017年向烏克蘭引進50輛帶有「接觸-5」爆炸式反應裝甲的T-64BM1M主戰坦克，盧安達若只依靠過去所裝備的T-55改進型坦克，則很難與其正面挑戰