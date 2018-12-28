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改雙座多一人專注電子操控　殲-15D拆機頭3設備實戰測試

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疑似雙座型殲-15戰機曝光，外界認為其為殲-15D艦載電子戰飛機。（圖／翻攝自央視）

▲疑似雙座型殲-15戰機曝光，外界認為其為殲-15D艦載電子戰飛機。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

解放軍近日疑似曝光雙座型殲-15戰機，英國《詹式防務周刊》認為，該機應是一款電子戰平台，也就是外界俗稱的殲-15D，目前這種艦載戰鬥機正在進入實戰測試階段。據了解，殲-15D是在今年4月傳出首飛消息，其全面移植殲-16D電戰機的研製成果，新增的後座將多一名機載人員更專注於電子操控

報導指出，殲-15D功能與美國海軍波音EA-18G「咆哮者」艦載電子戰飛機類似，該機曾被捕捉到該機攜帶類似KG600翼尖電子戰吊艙的裝置飛行，而這種裝置是中國安裝在為實施防空壓制任務（SEAD）進行優化的殲-16雙座戰鬥機上。

殲-15D為了適應這套機載電子戰系統進行設計上的改動，包含去除了機頭部分的OLS-27紅外搜索和跟蹤裝置，拆掉30毫米航炮和空速管，以及用有源電子掃描陣列雷達替換了機械掃描雷達。這些結構上的變化為殲-15D增加一個座位，使其能夠有效實現艦載操作，同時仍可以搭載足夠的彈藥執行任務。

▼殲-15D電戰機。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼殲-15D「咆哮鯊」電戰機。（圖／翻攝自大陸網站）

針對過去外界評論殲-15D在許多開發上沿襲殲-16D的說法，該報導則分析，其最明顯的地方就是新增後座為防空壓制任務而進行優化。甚至有中國評論人士表示，飛行員不可能一邊操控飛機，一邊操控電子戰設備，因此必須增加一名機組成員

大陸知名軍事博主「百戰刀」也曾指出，參照已亮相的殲-16D電子攻擊機來看，由同一設計所研製的殲-15D艦載電子攻擊機的技術水平應該能與美軍EA-18G持平，甚至可能在某些子系統上有所超過。預估未來殲-15D服役後，將會成為殲-15艦載機系列裡最長壽的型號，因為它甚至可以與未來的國產隱身艦載戰機並肩作戰。

▼殲-16D型電戰機。（資料照片／翻攝自搜狐軍事）

解放軍旗下殲-16D型電戰機。（資料照片／翻攝自搜狐軍事）

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關鍵字：殲-15D,電子戰,艦載機,雙座型,殲-16D,解放軍,大陸軍武,軍武

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