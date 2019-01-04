官洩馬祖「雷霆2000 」發射車　勞軍合照首秀兩款新砲王

▲ 陸軍在臉書粉專發布合照，首度公開了「雷霆2000多管火箭」的身影 。（圖／翻攝自中華民國陸軍司令部粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

大陸國家主席習近平2日出席《告台灣同胞書》40週年紀念會時提到，「和平統一、一國兩制」是歷史大勢，但「不承諾放棄使用武力」，同時也會堅決反對任何台獨行動。不過，陸軍隨後便在「中華民國陸軍司令部」粉專放上一張勞軍活動合照，更一同秀出軍方部署在馬祖的「新砲王」—「雷霆2000多管火箭」，引發網友熱議。

馬祖地區3日舉行敬軍活動，在國防部副部長沈一鳴上將與政戰主任簡士偉中將陪同下，由軍友社理事長李棟樑及北市進出口商業同業公會理事長黃呈琮帶隊出席，一同慰問前線駐軍，，並安排精采的藝人表演節目，更在會後於「中華民國陸軍司令部」粉專發布一組活動照片。

粉專貼文間接引述李棟樑與黃呈琮的話寫到，「國軍弟兄在各個工作崗位戮力以赴，辛苦表現有目共睹；位於外島的官兵更是辛勞，因此在春節前，親自來到馬祖地區向官兵表達崇高的敬意；未來，工商業界也會發起更多敬軍活動，並慰勞辛苦的國軍戰士。」

▲ 另一張致贈前線駐軍的照片中，也可以看見後方「雷霆2000的彈廂」。（圖／翻攝自中華民國陸軍司令部粉絲專頁）

不過，就在其中一張合照中，背景擺放的兩輛砲車可以清楚辨別是「雷霆2000多管火箭車」，分別為射程可達45公里的MK45，與射程可達30公里的MK30，另一張致贈慰問金的照片中也可以看出雷霆2000的彈廂，等於證實軍方在外島前線部署多年的「雷霆2000多管火箭」。不過，經過網友熱議後，陸軍已經在今日將合照撤下。

據了解，陸軍部署在外島地區的「雷霆2000多管火箭」系統，用來取代服役多年的工蜂六型多管火箭。「雷霆2000多管火箭」以台海反登陸作戰的戰術需求設計研發，定義為「削弱敵軍的戰力武器」 （Delaying the enemy），從放列到按鈕發射僅需3分鐘。

在火力方面，MK45火箭彈的重量達300公斤，不論在射程或是彈重方面，都足足高於「M1型240公厘榴砲」（金馬過去最大口徑的傳統火砲）兩倍，因此又被稱為是金馬的「新砲王」。至於陸軍這次公開的MK45彈箱，每枚火箭彈的射程可以從馬祖南竿的部署地，進入到福州馬尾外圍。

▼國軍雷霆2000多管火箭。（圖／記者季相儒攝）