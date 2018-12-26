多名飛行員一次夜間起降成功　殲-15具備晝夜綜合攻防能力

▲殲-15艦載戰鬥機進行夜間阻攔著艦訓練，宣布已具備晝夜起降和綜合攻防能力。（圖／翻攝自解放軍報）

軍武中心／綜合報導

即便遼寧艦仍在大連造船廠進行改造，但殲-15艦載機的各項訓練工作仍持續進行。中國軍媒透露，近日海軍艦載航空兵某部突破夜間艦基起降技術，多名飛行員一次起降成功，宣布殲-15具備晝夜起降和綜合攻防能力，提升航母編隊體系的作戰能力。

《解放軍報》報導，海軍艦載航空兵某部組建5年來，面對無組訓經驗、無上艦流程、無大綱教範等困難，艦載戰鬥機飛行員從零起步，攻破了艦載戰鬥機著艦技術難關，多批次飛行員順利取得晝間航母飛行資質認證，摸索艦載戰鬥機的訓練方法和評估考核辦法，相繼實現從陸基向艦基、從單機向編隊、從技術向戰術的重大跨越。

▼殲-15夜間在母艦甲板上著艦成功 。（圖／翻攝自中國海軍網）

官兵在這5年期間不斷破解戰鬥力建設的瓶頸難題，逐步實現由試驗試飛向批量培養、由晝間著艦向全時起降、由單機訓練向體系融合、由近海飛行向遠洋機動的突破。面對高風險，部隊先後完成多型導彈實彈射擊、夜間著艦等多種戰法訓法演練，近日更在渤海某空域進行跨晝夜空對空實彈攻擊訓練，同時突破夜間艦基起降技術，多名飛行員一次起降成功。

為進一步提升殲-15綜合攻防能力，該部進一步加強艦基多批起降、多機輪轉、高頻調運等難點訓練，艦載機出動效率逐步提升。同時也常態展開空中攔截、夥伴加油、實際使用武器等課目訓練，不斷拓展多種作戰樣式的戰術訓練，艦機實現深度融合。

解放軍是在今年5月24日首度透過《央視》證實，殲-15戰機在夜間成功進行滑躍起飛和阻攔著艦，表明遼寧艦已擁有24小時全天候完整的作戰能力。而成為第一個駕駛殲-15順利完成夜間著艦的飛行員也在隨後曝光，擁有21年軍齡的海軍某艦載戰鬥機團團長徐英指出，「自己非常幸運有機會與這個偉大的新時代同行，是新時代給了他莫大的榮耀。」

針對艦載機在行進中的航母上降落，一直被陸媒形容為「刀尖上的舞蹈」，徐英表示，由於艦載機要落在航空母艦上方，面對的是一個很狹窄的範圍，距離只有36公尺，寬度大約20公尺左右，著艦位置必須非常準確。「飛機是動的，艦船也是動的。艦船不僅前後移動，還會隨著海浪出現橫搖等狀況，飛行員必須要有強大的心理素質去承受，才能處理信息並且精準地操作飛機。」

▼徐英戴發光手套比「讚」，完成中國海軍史上艦載機首度的夜間起降任務。（圖／截取自虎威堂視頻）