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陸軍「非洲豬瘟」防疫作業講習　待命投入支援任務

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陸軍辦理「非洲豬瘟」防疫作業講習　待命投入支援任務。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者吳柏融桃園報導

為防範及因應「非洲豬瘟」可能疫情，陸軍司令部日前在六軍團第33化學兵群辦理「非洲豬瘟防疫消毒作業講習」，由司令部化學兵處處長楊少將主持，化訓中心指揮官龎少將及各作戰區化兵部隊重要幹部代表均與會；期藉由講習辦理健全各級部隊正確防疫觀念，並完備防疫支援能量，展現國軍落實「非洲豬瘟」防疫精神。

陸軍司令部指出，本次講習楊處長於會中首先提示國防部「非洲豬瘟」防疫工作指導，要求各部隊秉持「防疫就是作戰」精神，儘速完成化兵部隊裝備、器材整備及落實官兵個人防護工作，同時與地方政府密切協調聯繫，先期完成防疫分工協調，共同為「非洲豬瘟」防疫而努力；過程中，並轉達司令王上將要求，提醒各作戰區謹遵國防部政策指導，落實各項防疫工作整備外，也應主動掌握責任地境內養豬場數量及位置，加強空置營（眷）地巡管，持恆防疫宣導與人員教育訓練工作，杜絕疫情蔓延。

陸軍司令部強調，防疫消毒作業是化學兵的本職專業，在因應「非洲豬瘟」疫情防制作為上，化學兵絕對會做好萬全準備，持續強化和儲備相關防疫能量，在國人需要時，肩負起捍衛國家環境安全和民眾健康的責任；也要求所屬各單位儘速完成師資種能培訓，並納編各單位軍醫業管，完成各作戰區防疫消毒及個人防護擴訓，期周全整備工作，嚴陣以待，肆應未來應變實需。


 陸軍辦理「非洲豬瘟」防疫作業講習　待命投入支援任務。（圖／軍聞社）

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