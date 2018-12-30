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為服役清除技術障礙　002型四次海試近興城艦載機訓練基地

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大陸軍迷流出最新消息，中國首艘國產航母27日起航，疑似要進行第四次海試。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中國首艘國產航母27日起航進行第四次海試。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

中國首艘國產航母已在27日啟航進行第四次的海試工作，香港《南華早報》指出，此次殲-15艦載機可能進行起降訓練，將意味著清除技術障礙已經完成，航母很快就會服役。另外也有消息傳出，002型航母最快明年8月就會交付海軍，以紀念解放軍建軍九十二周年。

從近期網路照片顯示，航母甲板上3個供戰機起飛的3塊擋焰板，正在升起、降下驗證穩定性，同時4道阻攔索也已就位。據了解，002型航母是在今年5月13日開始第一次海試任務，隨後8月26日、10月28日和進行後續兩次海試。此次的第四次海試與第三次海試間隔時間最短，報導認為，這表明該航母正在向正式交付解放軍海軍的方向邁進。

針對外界認為此次海試很可能進行殲-15起降訓練，軍事專家宋忠平表示，前三次海試主要解決通信和電力等問題，這為涉及戰機的訓練打下了基礎。飛機訓練意味著其他所有技術問題都得到了解決，若戰機能夠順利起降，顯示中國首艘國產航母將很快開始服役。

▼殲-15在遼寧艦上滑躍起飛。（圖／翻攝自國防部網）

▲遼寧艦編隊「紅藍對抗」曝光！殲-15西太平洋迎戰濟南艦。（圖／國防部網）

值得注意的是，根據遼寧海事局發布遼寧警0301號航行警告，「2018年12月29日到2019年1月11日在勃海北部海域將會有軍事任務，禁止駛入」，從這個相關區域位置來看，它正好在遼寧興城附近，也就是中國海軍航空兵艦載航空兵訓練基地，更加深了002型航母進行艦載機起降試驗的可能性。

此外，002型出航時，也被捕捉到其飛行甲板帶上殲-15、直-18以及直-9艦載直升機模型，也表明該航母已經在進行甲板布列調運方面的試驗和訓練，這次出海理應會在海上進行航母運動條件下甲板布列調運試驗和訓練。

▼軍迷曾拍攝到002型甲板上出現的殲-15、直-18艦載機模型。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍迷曾拍攝到002型甲板上出現的殲-15、直-18艦載機模型。（圖／翻攝自新浪軍事）

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