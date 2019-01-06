威力僅次核武摧毀敵意志　陸首曝轟-6K投擲「溫壓彈」

▲疑似中國的「溫壓彈」曝光，其威力僅次於核武。（圖／翻攝自鼎盛軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國兵器工業集團近日發布最新宣傳影片中，一架轟-6K投擲大型航空炸彈後現場煙霧瀰漫帶大範圍的紅色火焰，相當具有震撼力。據分析，這款新型炸彈疑似為一種溫壓彈，其「威力僅次於核武器」，讓中國能擁有另一種類似於核武器可以摧毀敵方反抗意識的「大殺器」。

從曝光的影片來看，該彈體型龐大，幾乎完全占據轟-6K的整個彈艙。炸彈頭部除了具有4個突起的光學引信窗口之外，還有一根長長的金屬桿撞擊引信，尾部有多片小尺寸穩定彈翼。

環球時報旗下公眾號發布文章分析，這種外殼上有兩道紅色條紋的新型炸彈很可能是一種溫壓彈，採取類似美國的GBU-43/B炸彈的原理，利用高爆炸藥在爆炸過程中從周圍空氣中大量吸取氧氣，造成瞬間局部的真空缺氧的環境。而金屬長桿可作為接觸引信的一部分，保證彈體能在空中起爆以達到最大的殺傷範圍。

和美國GBU-43/B炸彈相比，中國新型航空炸彈彈體較為細長，炸彈重量推測為1-3噸左右，與GBU-43/B炸彈的9.8噸的重量相比更輕。文章進一步強調，作為一種「威力僅次於核武器」的溫壓彈，這種新武器的裝備將使得中國在面對對手時，擁有了另一種類似於核武器那樣可以「摧毀敵方反抗意識」的「大殺器」。

對於這款新型炸彈為「溫壓彈」的推測，《新浪軍事》則認為，按照長桿引信和與鈍頭顯示該彈在設計上採用空爆方式，不具備鉆地能力，同時爆炸火球也與溫壓彈的透明橙色截然不同，因此該彈應該是中國最新研製的「常規裝藥地震彈」，通過海量裝藥引發的巨大爆炸來實現各種戰術目的。

報導分析，這枚巨型炸彈在重量上可能與前蘇聯圖-16裝備的FAB-9000 M-54常規炸彈相仿，也就是驚人的9噸。從該彈尾部的密集尾翼看，應該沒有配備傘降裝置，而是和FAB-9000一樣在投擲後進入自由落體運動，在命中精度上優於傘降方式。

由於此類巨型炸彈的爆炸威力相當於一場小型地震，所以獲得「地震彈」的稱號，最大戰術應用首先在於心理戰。過去美軍在波斯灣戰爭中曾使用MC-130「戰鬥爪」特戰運輸機，在夜間向伊拉克軍隊投擲了11個6.8噸重的BLU-82巨型炸彈，巨大的爆炸和恐怖的殺傷力有效震懾伊軍，促使士兵大批投降。此外，地震彈依靠強大的衝力波也能大範圍破壞淺層地下工事。

無論這次出現的新型炸彈實際為何，都能證明中國期望能打造非核攻擊手段的多樣性，同樣帶給敵軍具有強烈震撼的效果，展現極大企圖心。

▼美軍MC-130J 。（圖／翻攝自美國空軍網站）