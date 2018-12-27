形成高原作戰能力壓印度　西部戰區殲-16換裝僅花8個月

▲殲-16進行高原驗證飛行。（圖／翻攝自中國空軍，下同。）

軍武中心／綜合報導

作為解放軍空軍重要的進攻型裝備，殲-16已陸續公開換裝3支作戰部隊，中國軍媒近日透露，西部戰區過去僅用8個月時間就完成換裝，今年年底已形成高原作戰能力。殲-16被譽為中國「國產第二強戰機」，裝備機載有源相控陣雷達，能夠在200-300公里距離內發現典型三代目標，未來可望賦予伴飛轟-6K執行遠海訓練重任。

中國為慶祝改革開放40周年，今年12月18日在北京人民大會堂舉辦表彰100名「改革先鋒」大會，其中「空軍實戰化創新戰法的優秀代表」，由西部戰區空軍航空兵某部部隊長蔣佳冀擔任，成為此次中共黨中央表彰最年輕的改革先鋒，同時也是中國空軍的唯一代表。

報導指出，這名「80後」的部隊長事實上早已名聲遠播，過去曾以42：0的大比分奪得首屆「金頭盔」榮譽，更是中國空軍唯一3次奪得金頭盔的飛行員。2016年初春，蔣佳冀率隊從西南腹地飛跨數千里，轉場到海拔3700餘米的高原某機場升空展開空中警巡，為已創造空軍高原飛行史上多項第一的團隊再添新績。

接著2017年4月，部隊編制體制調整，蔣佳冀出任航空兵某部部隊長。組建後第一個飛行日就組織全部新員首飛，組建一個月即完成跨區機動、下半夜飛行等訓練任務。2018年初，該部列裝國產新型戰機列裝，同步推行新一代軍事訓練法規，飛行員馬上被組織到兵器生產廠家進行電子戰學習，同時換裝過程只要每飛完一個架次，就必須立即複盤總結。

▼中國空軍三屆「金頭盔」得主西部戰區航空兵某部部隊長蔣佳冀。

報導強調，換裝中，蔣佳冀帶領飛行員深研空中態勢和戰術動作，飛行時校驗其對空戰的戰術意義。中距對抗科目訓練中，探索優化原有戰法。飛機性能體驗時，在發動機允許範圍內，嘗試將新戰機飛到最大極限狀態。現任旅副參謀長、新型戰機教官王體，過去也曾是蔣佳冀帶教的新飛行員說，「蔣佳冀始終自信地面對新挑戰，因為一切改革創新都有利於推進部隊整體戰鬥力提升，這正是他多年來迫切希望的。」

最後報導透露，該部隊換裝的短短8個月，數十名飛行員完成換裝訓練任務。今年4月駕新機完成了複雜電磁環境下實彈打靶。9月首次征戰生命禁區，創造了該機型的五項「首次」。年底，部隊形成了作戰能力。

▼殲-16進行實彈打靶訓練。

公開資料顯示，殲-16是在2015年下半年開始試點裝備，目前已被證實換裝3支作戰部隊，分別是西部戰區空98旅、東部戰區空7旅及空40旅，加上空軍試訓基地、飛訓基地，目前共有5個殲-16單位。而除了最早換裝的空7旅外，其餘2個作戰部隊皆已全面採用低可視度視覺隱身塗裝，這樣的殲-16不僅能執行近距離伴飛還可操作雙機包夾戰術，顛覆外界認為只能當作殲-20補充機型的刻板印象。

大陸軍事專家程碩人曾分析，未來殲-16可望執行現役蘇-30和殲-11的戰備值班任務，更有可能伴飛轟-6K執行遠海訓練任務，也就是說，這款三代半戰機的強大戰力將越來越受中國空軍倚賴。