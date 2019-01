植物人呻吟「生下男嬰」！照護機構不知懷孕　鳳凰城警方調查性侵

▲ Hacienda HealthCare為患有慢性病、智力發育障礙的兒童與年輕人提供長期醫療服務。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國亞利桑那州一名處於植物人狀態的女子在Hacienda HealthCare接受治療長達10多年,但卻在上周六(12月29日)生下一名男嬰,且工作人員直到她快要生小孩、發生呻吟聲時,才發現她早已懷孕。目前當地警方已介入瞭解事發情況,並朝著性侵案方向調查。

當地電視台CBS 5獨家報導,這名女子10多年前遭遇溺水事故之後,長期以來都處於植物人狀態,且需要24小時全天候照料,無法與他人交流,甚至沒辦法告訴外界懷孕的事實。

消息人士指出,目前該機構已在本周緊急修訂新規則,也就是男性員工在必要情況下進入女性病房時,需要另外一名女性員工陪同。

It’s business as usual here at Hacienda HealthCare. It’s open! I’ve seen family members and staff come and go. Live on 3TV at 6pm. pic.twitter.com/jqWf00I2ui