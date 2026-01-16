竹縣鐵皮民宅大火！深夜黑煙狂竄　2越南籍男女一度無呼吸心跳

▲竹縣一棟鐵皮建物起火，消防救出2名越南籍男女，一度失去呼吸心跳。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹縣竹北市新泰路今(16日)凌晨1時43分發生火災！現場為一棟2層樓高的鋼架鐵皮建物，消防局獲報緊急派遣15車、32人前往搶救，並在2時25分救出2名越南籍男女，所幸經搶救後已恢復呼吸心跳，後續送醫持續治療，詳細起火原因還有待釐清。

新竹縣消防局今晨接獲火警報案後，隨即派遣派遣第一大隊，並出動豐田、竹北、光明、山崎、高鐵及新工等分隊車組前往搶救，總計出動15輛消防及救護車、32名人員投入救援行動，並佈署2條水線入室搜索並同步射水搶救。

消防人員陸續救出2名越南籍的38歲潘姓女子、29歲阮姓男子，當下一度失去生命徵象，經現場救護人員積極急救後恢復呼吸心跳，先後送往東元醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院，目前持續治療中。

火勢於凌晨2時53分完全撲滅，現場燃燒位置為2樓房間內傢俱及雜物，燃燒面積約50平方公尺，另有義消8人協勤支援。後續已依規定通報火災調查人員進行調查，以釐清火災相關原因。

新竹縣消防局提醒，民眾應留意居家用火、用電安全，避免在室內堆積大量易燃物品，並建議裝設住宅用火災警報器，以利第一時間發現火警並及早應變，降低人命傷亡風險。