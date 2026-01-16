　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹縣鐵皮民宅大火！深夜黑煙狂竄　2越南籍男女一度無呼吸心跳

▲▼ 新竹縣一棟鐵皮建物起火，消防救出2名越南籍男女，一度失去呼吸心跳。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲竹縣一棟鐵皮建物起火，消防救出2名越南籍男女，一度失去呼吸心跳。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹縣竹北市新泰路今(16日)凌晨1時43分發生火災！現場為一棟2層樓高的鋼架鐵皮建物，消防局獲報緊急派遣15車、32人前往搶救，並在2時25分救出2名越南籍男女，所幸經搶救後已恢復呼吸心跳，後續送醫持續治療，詳細起火原因還有待釐清。

新竹縣消防局今晨接獲火警報案後，隨即派遣派遣第一大隊，並出動豐田、竹北、光明、山崎、高鐵及新工等分隊車組前往搶救，總計出動15輛消防及救護車、32名人員投入救援行動，並佈署2條水線入室搜索並同步射水搶救。

▲▼ 新竹縣一棟鐵皮建物起火，消防救出2名越南籍男女，一度失去呼吸心跳。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防人員陸續救出2名越南籍的38歲潘姓女子、29歲阮姓男子，當下一度失去生命徵象，經現場救護人員積極急救後恢復呼吸心跳，先後送往東元醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院，目前持續治療中。

▲▼ 新竹縣一棟鐵皮建物起火，消防救出2名越南籍男女，一度失去呼吸心跳。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

火勢於凌晨2時53分完全撲滅，現場燃燒位置為2樓房間內傢俱及雜物，燃燒面積約50平方公尺，另有義消8人協勤支援。後續已依規定通報火災調查人員進行調查，以釐清火災相關原因。

新竹縣消防局提醒，民眾應留意居家用火、用電安全，避免在室內堆積大量易燃物品，並建議裝設住宅用火災警報器，以利第一時間發現火警並及早應變，降低人命傷亡風險。

▲▼ 新竹縣一棟鐵皮建物起火，消防救出2名越南籍男女，一度失去呼吸心跳。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

快訊／吊車台6線暴衝「連撞11車」恐怖畫面曝　外送員慘捲車底

6天前才大鬧縣城隍廟！男又闖安平威鎮堂...縱火燒雕像、天公爐

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

快訊／吊車台6線暴衝「連撞11車」恐怖畫面曝　外送員慘捲車底

6天前才大鬧縣城隍廟！男又闖安平威鎮堂...縱火燒雕像、天公爐

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

住高雄五星飯店送漢來熊小提燈　再享免費接駁直達冬日遊樂園

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

周杰倫澳網「連球都沒碰到」遭淘汰　林書豪猛虧「網球徒弟」：救命喔...

社會熱門新聞

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

即／橄欖粕冒充高價油品　士檢搜索3嫌交保

劣！　華為險讓台積電虧330億

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

即／高雄14歲女國中生墜樓　意識不清嘴流血

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

即／林炎田接北市局長　邱紹洲掌刑事兵符

即／台中深夜惡火連燒12戶　單親媽慘成焦屍

更多熱門

相關新聞

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

國民黨新竹縣長協調破局　徐欣瑩喊話黨中央：辦公平的全民調

國民黨今（14日）中午協調新竹縣長初選，不過最終仍未達成共識。立委徐欣瑩指出，她希望黨中央採取全民調決勝，因全民調是為公平決定最強人選、選後大家才能團結。民進黨可以，難道國民黨不行？更要求對手、副縣長陳見賢辭去新竹縣黨部主委職務。

拋光工廠火警恐怖濃煙狂竄　空拍畫面曝

拋光工廠火警恐怖濃煙狂竄　空拍畫面曝

徐欣瑩、陳見賢爭新竹縣長提名　藍今再協調

徐欣瑩、陳見賢爭新竹縣長提名　藍今再協調

快訊／台南中西區康樂街民宅火警4樓全面燃燒2人安全撤出

快訊／台南中西區康樂街民宅火警4樓全面燃燒2人安全撤出

一場縝密縱火竊盜案　揭國寶級工藝驚人價值

一場縝密縱火竊盜案　揭國寶級工藝驚人價值

關鍵字：

新竹縣越南籍火警鐵皮

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面