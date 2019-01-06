一夜跑三趴！友推護送「爛醉女」坐車　渣男直接撿屍回家性侵





▲台北林姓男子趁陌生女喝醉撿屍性侵。（圖／示意圖非當事人／記者周宸亘攝）

社會中心／綜合報導

台北市一名林姓男子日前參加朋友生日趴認識一名女子，該女喝了大量的酒意識不清，林男竟假借陪同坐計程車回家的名義，趁機載到家中性侵，事後將對方衣褲穿好假裝沒事。事後，該女回想起遭到性侵的片段，向林男提告，台北地院依乘機性交罪，判林男2年徒刑，緩刑5年。

這起事件發生在2017年12月9日，當晚林男參加朋友的生日趴而認識被害女子，一行人從錢櫃KTV林森店開始，一路玩到錢櫃KTV中華新館、好樂迪KTV西寧店等地，被害人喝了很多酒不勝酒力，在包廂內廁所嘔吐，也無法自行走路。到了凌晨6點多派對結束，由於林男和女子都住在新店，友人於是派他護送女子回家。



但是，由於該女已經喝到爛醉，無法說出自家的地址，林男乾脆帶對方回自己的住處，並攙扶至房間休息，此時他卻起了淫念，明知該女無法反抗，還乘機脫下褲子性侵得逞，事後將該女的內、外褲穿回，假裝沒事。

但該女清醒之後，回想起當晚的被脫衣服，以及林男拿衛生紙擦拭自己下體的片段，才發現遭到性侵，報警處理。林男在法庭審理時，也坦承自己的確有趁機性侵被害人。當日出席生日趴的朋友則指稱，該女因為喝醉，在包廂內有脫序行為，例如用嘴巴餵朋友吃東西等，被害人也坦承喝醉時地卻會做出這些親密動作。

法官認為，林男認罪表示知道自己做錯，且因酒醉關係對被害人產生愛慕之情，才會意亂情迷犯案，考量到兩人已和解，林男賠償被害人共11萬6千元，也獲被害人原諒願給緩刑，依乘機性交罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，接受4次法治教育課程，可上訴。