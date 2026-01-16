快訊／台中深夜惡火連燒12戶　單親媽「被重物壓住」慘成焦屍

▲台中烏日發生嚴重火警，造成12戶連棟透天受燒，1名楊姓女子罹難。（圖／台中市消防局提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區光明路1處巷弄昨（15）日深夜發生嚴重火警，猛烈大火延燒12戶連棟透天厝，消防派出15單位共78人前往搶救，火勢在1個多小時後撲滅，但有1名52歲楊姓女子因被重物壓住，逃生不及葬生火窟，遺體燒到難以辨識，警方已初步排除人為縱火，詳細起火原因由火調人員釐清。

消防15日晚間10時40分獲報，台中市光明路229巷發生火警，派遣第三大隊、烏日分隊等15單位，出動34車78人前往搶救，現場由特蒐大隊長潘德倉擔任指揮官。

消防人員到場發現現場為磚造及木造老舊連棟透天厝，巷弄狹小，消防車進入不易，消防人員緊急佈水線徒步進入，整場火警在今天凌晨12時16分撲滅，共計有12戶受燒，有1名罹難者在屋內2樓樓梯間，因重物壓住受困火場，救難人員發現時已明顯死亡。

▲▼現場是老式連棟透天厝。（圖／台中市消防局提供）



警方初步調查，死者為52歲楊姓女子，當時屋內僅她1人，目前遺體安置在東海殯儀館，稍晚將報請檢察官相驗，釐清死因。

當地里長表示，罹難的楊女是單親家庭，平時以打工維生，與女兒多年沒互動，是公所長期關懷對象；大火共波及12戶民宅，其中7戶受損嚴重。據悉，楊女住處疑為起火點，她本與陳姓男子同居，但火警發生前陳男因外出就醫，僅楊女在家，幸運逃過一劫。