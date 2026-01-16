　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華碩智慧醫療器材獲捷報　通過美國FDA上市許可

記者蘇晟彥／綜合報導

華碩旗下智慧醫療手持無線超音波LU800系列，日前通過美國食品藥物管理局(U.S. Food and Drug Administration, FDA)二類醫療器材審查，順利取得510(k)上市許可(Number:K250791)，同時也是目前全球醫療市場評估是否具備臨床使用可信度，以及合乎法規的關鍵指標；以卓越醫療影像品質、便攜設計與多元應用等面向再添完美註解，亦於行動醫材領域奠定全新標竿。

▼華碩旗下智慧醫療手持無線超音波LU800系列通過二類醫療器材審查。（圖／華碩提供）

▲▼ 手持無線超音波LU800系列 。（圖／華碩提供）

近來，華碩智慧醫療產品線持續擴張，涵蓋穿戴裝置、醫療影像設備等行動化醫材，並透過系統平台，導入AI數據處理／影像分析等臨床流程優化技術，將高維結構化資料，轉化為具臨床價值的重要資訊，包括：加強開發「超音波掃描AI導航」應用，於過程中即時提供指引，協助使用者取得符合臨床判讀需求的影像，藉此降低操作門檻，即使非專科人員也能有效應用此工具，彌補現今醫療體系工作量龐大與人力不足的缺口；此外，華碩也將觸角逐步延伸至生態系服務，朝向臨床決策支援、行動醫療與跨系統整合發展，盼以具體行動改變傳統醫療服務的運作模式，打造以AI為核心的醫療新紀元。

華碩電腦營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，華碩長期投入智慧醫療研發，擁有豐富經驗與堅強軟硬實力，此次獲證對團隊而言是莫大的鼓勵及肯定，未來同樣會以臨床需求為核心，結合AI演算法、無線通訊技術、醫療影像處理和系統整合能力，開創更即時、穩定且能快速落地的相關解決方案，協助醫事人員機構提升診斷效率與照護水準。
 

