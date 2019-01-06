單車擦撞機車騎士倒地亡　遺言「撞我的是」...肇逃男曝光

▲涉嫌肇逃的騎腳踏車男子，被監視器拍到畫面，警方及家屬呼籲出面說明。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉洪姓鄉民，10多天前騎機車載菜要去屏東市販售，途經屏東市復興路全聯社前，遭一位騎腳踏車男子從左側擦撞，人車倒地受傷，因腹內嚴重出血不治，涉嫌肇事的腳踏車騎士事後逃逸；警方調閱監視器追查，迄無進一步訊息，家屬公布監視器拍下畫面，籲請民眾提供線索，還死者公道。

▲涉嫌肇逃的騎腳踏車男子。

萬丹鄉民代洪宗騏說，80歲的洪姓鄉民，也就是他的伯父，去年12月24日清早，一如往常的到菜園裡摘菜後，騎機車載菜要去屏東市中華路販售，由南往北行騎，早上8時59分，途經屏東市復興南路全聯社前，遭一位騎乘腳踏車的男子由機車左側撞擊，人車摔倒，經送醫急救，由於腹部重力撞擊，就醫後送入加護病房不治。

他表示，他的阿伯送醫急救時，意識還很清醒，向家人說「擦撞我的是一名年紀約60歲的男子，操外省口音」，但肇事者在案發後，牽著腳踏車不聽路人喝阻，快速離開現場，消失在巷子中。

警方根據全聯社監視器拍攝畫面，找到涉嫌肇事的男子長相，查訪附近民眾，但沒有人認識該男子，致案情陷入膠著。

洪宗騏說，肇事者騎乘一般腳踏車，不是越野型號，並根據穿著及長相，應該脫不了地緣關係，已過十多天，死者已辦完後事，肇事者依然沒有下文，讓家屬情何以堪。警方表示，會再加強附近查訪作業，冀望早日找到肇事者，依法處理。