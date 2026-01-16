梅嶺賞梅車潮將湧入　台南市府推免費接駁、公車疏運籲少開車

▲梅嶺梅花盛開進入最佳觀賞期，市府預期假日人潮湧入，提前啟動交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

梅花進入盛開期，台南楠西梅嶺山頭一片雪白，吸引大量遊客上山賞花。隨著賞梅人潮逐漸升溫，為避免假日車流大量湧入造成山區交通壅塞，台南市交通局規劃於本周及下周連續兩個周末（17、18、24、25日）推出免費接駁車服務，並同步呼籲民眾多利用大台南公車與轉乘路線，輕鬆上山、安心賞梅。

交通局指出，梅嶺風景區山區停車空間有限，僅約300席，假日極易出現壅塞情形。建議自行開車的民眾，可先將車輛停放於原「芒果農創玫瑰綠柏園」停車場（楠西區水庫路9號、台3線旁），再搭乘免費接駁車前往梅嶺，避免車輛直接進入山區。

交通局局長王銘德表示，接駁車將於上述4天假日行駛，往返「綠柏園停車場—梅嶺二層坪」，自上午9時起發車，末班下山時間為下午4時，每20至30分鐘一班，並視現場人潮機動加開班次。呼籲民眾配合警方交通管制引導，並留意警廣及沿線公告資訊。

除接駁車外，市府也鼓勵民眾改搭大台南公車前往賞梅。旅客可自台南或善化搭乘綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘台灣好行梅嶺線（假日每日18班）或綠22路線（平日8班）直達梅嶺，兼顧交通便利與旅遊品質。

公共運輸處補充，搭乘綠22前往梅嶺的民眾，記得使用電子票證，可享幹支線公車每趟基本票價26元優惠，並於2小時內轉乘公車再享9元折扣。假日除梅嶺賞梅外，也可由玉井轉運站延伸造訪玄空法寺、曾文水庫、龜丹溫泉、虎頭山等景點，體驗不開車的慢遊行程。

相關公車與接駁資訊，可至台南市公共運輸網站（http://2384.tainan.gov.tw）查詢，或洽興南客運06-2636637、公車動態服務專線06-2998484。