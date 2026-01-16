　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

梅嶺賞梅車潮將湧入　台南市府推免費接駁、公車疏運籲少開車

▲梅嶺梅花盛開進入最佳觀賞期，市府預期假日人潮湧入，提前啟動交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）

▲梅嶺梅花盛開進入最佳觀賞期，市府預期假日人潮湧入，提前啟動交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

梅花進入盛開期，台南楠西梅嶺山頭一片雪白，吸引大量遊客上山賞花。隨著賞梅人潮逐漸升溫，為避免假日車流大量湧入造成山區交通壅塞，台南市交通局規劃於本周及下周連續兩個周末（17、18、24、25日）推出免費接駁車服務，並同步呼籲民眾多利用大台南公車與轉乘路線，輕鬆上山、安心賞梅。

交通局指出，梅嶺風景區山區停車空間有限，僅約300席，假日極易出現壅塞情形。建議自行開車的民眾，可先將車輛停放於原「芒果農創玫瑰綠柏園」停車場（楠西區水庫路9號、台3線旁），再搭乘免費接駁車前往梅嶺，避免車輛直接進入山區。

▲梅嶺梅花盛開進入最佳觀賞期，市府預期假日人潮湧入，提前啟動交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，接駁車將於上述4天假日行駛，往返「綠柏園停車場—梅嶺二層坪」，自上午9時起發車，末班下山時間為下午4時，每20至30分鐘一班，並視現場人潮機動加開班次。呼籲民眾配合警方交通管制引導，並留意警廣及沿線公告資訊。

除接駁車外，市府也鼓勵民眾改搭大台南公車前往賞梅。旅客可自台南或善化搭乘綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘台灣好行梅嶺線（假日每日18班）或綠22路線（平日8班）直達梅嶺，兼顧交通便利與旅遊品質。

公共運輸處補充，搭乘綠22前往梅嶺的民眾，記得使用電子票證，可享幹支線公車每趟基本票價26元優惠，並於2小時內轉乘公車再享9元折扣。假日除梅嶺賞梅外，也可由玉井轉運站延伸造訪玄空法寺、曾文水庫、龜丹溫泉、虎頭山等景點，體驗不開車的慢遊行程。

▲梅嶺梅花盛開進入最佳觀賞期，市府預期假日人潮湧入，提前啟動交通疏運措施。（記者林東良翻攝，下同）

相關公車與接駁資訊，可至台南市公共運輸網站（http://2384.tainan.gov.tw）查詢，或洽興南客運06-2636637、公車動態服務專線06-2998484。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」
台美關稅15%　鄭麗文怒轟：有甚麼好高興？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

住高雄五星飯店送漢來熊小提燈　再享免費接駁直達冬日遊樂園

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

炎亞綸控「感覺被排擠」 鬼鬼：是他沒有回訊息

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

公私協力守護安平水域載客小船公司即時出手救回溺水民眾

台南市消防第二大隊強化幕僚戰力新進人員即刻上線

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

梅嶺賞梅車潮將湧入台南市府推免費接駁、公車疏運籲少開車

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

接任台電桃園區處長　洪通澤：強化穩定供電

台電台南區營業處長交接廖學智接棒、黃明舜調任鳳山區處

布局航空人才培育　虎科大高鐵校區首度對外亮相

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

洪易《鏡花蟲洞宴》史博館展出

85歲翁騎車迷途4小時橫跨半個桃園

更多熱門

相關新聞

高鐵春節車票明凌晨開搶　離峰早鳥限量5折

高鐵春節車票明凌晨開搶　離峰早鳥限量5折

高鐵春節疏運期將加開395班列車，離峰時段提供早鳥優惠，每天皆有限量5折早鳥車票，明天1月16日凌晨0時起開放購票。

台南市推社會情緒學習從家庭出發建構孩子心理支持網

台南市推社會情緒學習從家庭出發建構孩子心理支持網

陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結迎戰大選

陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結迎戰大選

陳亭妃台南初選勝出！　謝龍介：想看賴清德拉起陳亭妃手的笑容

陳亭妃台南初選勝出！　謝龍介：想看賴清德拉起陳亭妃手的笑容

陳亭妃喊台南要贏：建立賴清德連任最大底氣

陳亭妃喊台南要贏：建立賴清德連任最大底氣

關鍵字：

梅嶺賞梅台南免費接駁公車疏運

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面