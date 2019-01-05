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一上車被讓位！辣孕婦爽笑下秒「卸6月胎噴孩子」　隔壁表情逐漸母湯

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▲▼挺6月肚一上車被讓位！辣孕婦爽笑下秒「卸胎噴孩子」　隔壁表情逐漸母湯。（圖／翻攝自微博）

▲隔壁阿姨的表情超生動變化XD。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／綜合報導

母湯啦！近日對岸瘋傳的照片中，一名年約20幾歲的孕婦上地鐵後，許多熱心的陌生人見狀便起身讓座，她也在別人的幫助下有了位置休息，只是她一坐下來，就開始從胸部往內伸進並掏出「懷胎6月的孩子」，不用1分鐘的時間肚子瞬間消失，讓一旁的阿姨都驚呆了。

從多張照片可見，孕婦年齡大約20幾歲，身穿淺藍色連衣裙坐在地鐵車廂內玩手機，肚子大幅隆起，看起來有5、6個月了，不時撩起頭髮露出耳朵，頗為性感。

但下一秒，孕婦開始把手伸進連衣裙的領子內，然後默默抽出巨大黑色枕頭，假裝沒有一回事繼續玩手機。一旁的大媽表情整個超精彩，滿臉不敢置信看著孕婦的「變裝秀」，還散發出唾棄的眼神，成了意外的亮點。

▲▼挺6月肚一上車被讓位！辣孕婦爽笑下秒「卸胎噴孩子」　隔壁表情逐漸母湯。（圖／翻攝自微博）

▲坐下不久就開始「掏孩子」。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛留言說，「自己不舒服，或者累了，跟人開個口叫人讓個座，沒什麼不可以的，這麼做假就太不厚道了」、「卑鄙之人總會用卑鄙的

伎倆來蒙混世人的眼睛！讓你受騙上當」、「我從未見過如此厚顏無恥之人」、「行為惡劣，沒有家教，自私的孩子」、「但願這女的今天的表現只是一個預言，日後別變成現實。」

也有網友分享自己經驗說，「我也遇到過，當我以讓座發現時是我走眼了，結果是個偽孕婦 我就這樣站了58分鐘」、「我懷孕八個月都還在上班，坐地鐵也經常會有人給我讓座，我都覺得不好意思，因為我不覺得是孕婦就該享受特殊，別人讓你！你卻欺騙別人，雖然事情很小，可見她的內心是多麼醜」。

其實這張照片已在大陸瘋傳已久，最早出現是在2017年，每一年都會被拿出來討論，近日微博再次掀起話題。

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▼阿姨的表情超有戲，焦點瞬間全歪了。（圖／翻攝自微博）

▲▼挺6月肚一上車被讓位！辣孕婦爽笑下秒「卸胎噴孩子」　隔壁表情逐漸母湯。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：懷孕,孕婦,博愛座

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