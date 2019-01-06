　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

吃安眠藥又吸安　失意男失眠遊蕩連燒4機車　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲失意男失眠遊蕩連燒四機車　辨吃安眠藥又吸安恍神。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲石男吸安服藥後在街頭遊蕩，看見路邊的垃圾桶與機車竟然一把火燒了。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名石姓男子，因失眠睡不著，吃了安眠藥加上吸安後在住家附近閒晃，竟隨意拿著打火機點火，先引燃垃圾桶後再放火燒了4台機車，連自已大嫂的機車也不放過，民眾發現報警，並當場逮捕石男。新竹地院認，石男濫用毒藥物，任意引燃數量機車，嚴重危害社會公共安全，因此依放火燒毀他人物品致公共危險罪判刑1年4個月。

判決指出，52歲石男有使用安眠藥及吸安的習慣，2016年3月某日凌晨，石男因心情煩悶，先服下安眠藥後又吸食安毒，只是石男仍無睡意，於是在住家附近閒晃，拿起打火機點先燃圾垃桶垃圾袋，看著燃燒起的火光，他覺得意猶未盡，連路旁機車也不放過，放火一連燒毀4機車，由於火勢越來越大，引起附近住戶發現報警逮人。

新竹市警方接獲報案趕抵現場，果然發現多輛機車正陷入火海，而石男還準備放火燒雨衣，點燃其他機車，石男因此被抓個正著，員警喝令制止石男後並通報消防局派人滅火，而石男也被以現行犯逮捕回警局。

石男向法官辨稱吃安眠藥及吸安導致無法辯識行為違法，但法官調閱醫院病歷，發現石男服用安眠藥及安非他命已久，耐受度已異於一般人，加上勘驗警方逮捕監視器畫面，發現石男在警方詢問時，還可糾正警方錯誤，對答如流，顯見心智正常，法官認定石男辯詞不可採信。

法官審酌，石男點燃機車，配有油料管線極易竄燒難以撲滅，且又鄰電線桿極可能爆炸，危及鄰近房子及無辜，因此石男已構成公共危險。考量石男是累犯，應予嚴懲；考量石男將勞保年資提早結清，將勞保的錢賠償被害人，與被害人和解，受害人也表示不追究，撤回毀損告訴，新竹地院依放火燒毀他人所有物致公共危險罪判刑1年4個月，不得易科罰金。

ET快訊
以為交到D奶空姐「長榮隋棠」！台大醫匯20萬結果讓他心碎
桃園落羽松秘境水溝發現2暴斃死豬　防疫人員趕往採樣
蘭芳園絲襪奶茶正夯！他嘗鮮驚喊「奶茶界紅牛」鄉民暴動

關鍵字：吸安,縱火,機車,安眠藥,公共危險

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／抓到了！救難隊員遭埋屍　小三「同居人」下狠手：埋伏勒斃

金門防疫戰／禁運令讓金一燒餅伴手禮掛0　永春廣東粥不用排隊

「小考63分」安親班老師叫小四女自打巴掌200下　母怒提告

路祭有拜有保佑？！　139線摔車「神樹擋煞」撿回一命

相差40歲！檳榔攤老闆「強壓女員工」性侵　賤嘴宣揚：她有病

獨／高雄觀光「海外版」找前主播　北一女儀隊「校園十大美女」

「冰冰」很好！韓國瑜：大陸有范冰冰和李冰冰，我家還有韓冰

火警、救援案一年600多件　安康分隊受贈救災車強化戰力

「爸爸生前被救護車救過」　榮民子女捐300萬購車讓父遺愛人間

竹科男懷疑遭戴綠帽偷裝定位器　老婆送修機車抓包

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

火警、救援案一年600多件　安康分隊受贈救災車強化戰力

「爸爸生前被救護車救過」　榮民子女捐300萬購車讓父遺愛人間

竹科男懷疑遭戴綠帽偷裝定位器　老婆送修機車抓包

台中健豪「年終26個月」！員工超high　尾牙300桌邀金曲歌后獻唱

元配小三都要走　撿骨師「勒殺情敵」崩潰：我什麼都沒了

吃安眠藥又吸安　失意男失眠遊蕩連燒4機車　

娃娃機店外有鬼祟男　老闆尾隨...直擊他撬別家店的兌幣機

影／嫌「唱太難聽」台下猛噓起衝突　惡煞持斧頭堵人猛砍

藝人高慧君iPhone8遺失...資料險外洩　警2小時神速找回

單車擦撞機車騎士倒地亡　遺言「撞我的是」...肇逃男曝光

久坐憋尿「解不出來」！醫警告：夜尿忍到隔天「洗腎一輩子」

《體面》原唱來台開唱！演出一半中斷..曝「哽咽失控經驗」

中職／林智勝去與留　開訓前有譜

勝利：偶像靠三明治交換電話！　光熙聽出「有蹊蹺」⋯他慌張了

林書豪好夯！成熟球風加上到期約　多支球隊搶著要

中職／彭政閔高人氣！續戰生涯19年　今年月薪持平

劉世芳要求陸官改校歌！凍結333萬　國防部4聲明就是不配合

黃子韜遭狗咬傷出血！　PO文嘆「好累」粉絲超心疼

ABL／阿提諾腳踝扭傷忍痛奮戰　夢想家主場80比86不敵新加坡

我們都叫Snoop！汪遭棄趴車門太心碎　史努比狗狗想養牠

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

社會熱門新聞

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性..

影／「救難隊員埋屍案」　嫌犯落..

索命四步曲　救難英雄曾被帶到公..

嘉義自小客撞電桿　4乘客全拋飛

救災英雄埋屍公墓　疑三角戀被殺

「小考63分」安親班老師叫小四..

7歲童蒸發！警百頃公墓尋屍撲空

Makiyo保養品　被檢舉含大..

7歲童離奇失蹤 母驚爆：早埋..

老頭幫丫頭殺恐怖情人後逃亡　判..

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

921救難英雄遭埋屍　生前臉書..

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

樹林綑綁母女　老闆聲押移工5萬..

更多熱門

相關新聞

單車擦撞機車騎士倒地不治　肇逃男照片曝光

屏東縣萬丹鄉洪姓鄉民，10多天前騎機車載菜要去屏東市販售，途經屏東市復興路全聯社前，遭一位騎腳踏車男子從左側擦撞，人車倒地受傷，因腹內嚴重出血不治，涉嫌肇事的腳踏車騎士事後逃逸；警方調閱監視器追查，迄無進一步訊息。

士牌GTS 300ie S特仕版限量上市

心情差縱火燒國民黨不　又偷健保卡判刑

東南亞最致命道路　7天3791件車禍463人死亡

機車摔邊坡　只見機車不見人

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

320kg肥宅只能靠爸養：想吃到死

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

理科太太曝未婚懷孕老公第一反應

鹿谷1歲萌石虎曝光　半年偷吃54隻雞被逮

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化慘死

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面