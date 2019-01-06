吃安眠藥又吸安　失意男失眠遊蕩連燒4機車　

▲石男吸安服藥後在街頭遊蕩，看見路邊的垃圾桶與機車竟然一把火燒了。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹1名石姓男子，因失眠睡不著，吃了安眠藥加上吸安後在住家附近閒晃，竟隨意拿著打火機點火，先引燃垃圾桶後再放火燒了4台機車，連自已大嫂的機車也不放過，民眾發現報警，並當場逮捕石男。新竹地院認，石男濫用毒藥物，任意引燃數量機車，嚴重危害社會公共安全，因此依放火燒毀他人物品致公共危險罪判刑1年4個月。



判決指出，52歲石男有使用安眠藥及吸安的習慣，2016年3月某日凌晨，石男因心情煩悶，先服下安眠藥後又吸食安毒，只是石男仍無睡意，於是在住家附近閒晃，拿起打火機點先燃圾垃桶垃圾袋，看著燃燒起的火光，他覺得意猶未盡，連路旁機車也不放過，放火一連燒毀4機車，由於火勢越來越大，引起附近住戶發現報警逮人。

新竹市警方接獲報案趕抵現場，果然發現多輛機車正陷入火海，而石男還準備放火燒雨衣，點燃其他機車，石男因此被抓個正著，員警喝令制止石男後並通報消防局派人滅火，而石男也被以現行犯逮捕回警局。



石男向法官辨稱吃安眠藥及吸安導致無法辯識行為違法，但法官調閱醫院病歷，發現石男服用安眠藥及安非他命已久，耐受度已異於一般人，加上勘驗警方逮捕監視器畫面，發現石男在警方詢問時，還可糾正警方錯誤，對答如流，顯見心智正常，法官認定石男辯詞不可採信。



法官審酌，石男點燃機車，配有油料管線極易竄燒難以撲滅，且又鄰電線桿極可能爆炸，危及鄰近房子及無辜，因此石男已構成公共危險。考量石男是累犯，應予嚴懲；考量石男將勞保年資提早結清，將勞保的錢賠償被害人，與被害人和解，受害人也表示不追究，撤回毀損告訴，新竹地院依放火燒毀他人所有物致公共危險罪判刑1年4個月，不得易科罰金。