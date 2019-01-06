她放假和朋友逛街！壞嘴婆婆「一轉身洗腦孫」：你媽都給別的男人載

▲每個少女多少都會擔心婆媳問題。（示意圖／CFP視覺中國）

網搜小組／綜合報導

許多女孩婚後難免要面對婆媳問題，有些婆婆把媳婦當親生女兒疼愛，但也有惡質婆婆讓人每天都很頭痛。一名女網友就抱怨，她的婆婆就是唯恐天下不亂的那種，很愛跟小孩亂說話，「我放假跟朋友出去，（婆婆）就跟小孩說『你媽媽整天沒回家一定是睡在別人家』」，讓她傻眼直呼「怎麼會有妳這種人」。

本站日前曾報導《超稀有婆婆！邀她春假飛大馬還「幫付機票錢」 寵媳婦暖舉感動萬人：太甜了》，文中女網友18歲時就和老公結婚，公婆都對她疼愛有加，每年的紅包、禮物不曾少。日前婆婆和朋友們約好過年出國，馬上傳訊息說要幫出機票錢，問她要不要去。超幸福的待遇讓許多女網友直呼羨慕。

「為什麼大家的婆婆都這麼好啊！為什麼我婆婆就是那種唯恐天下不亂的人」，另一位女網友就沒有這麼幸運了，她在臉書《爆怨公社》表示，她的婆婆超級愛跟小孩亂說話，她放假跟朋友出去，婆婆卻跟孩子說「你媽媽整天沒回家，一定是睡在別人家」。

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▲婆婆對小孩亂講話，讓原PO很無奈。（示意圖／pixabay）

原PO無奈直呼「我有回家好嗎？我早上下班回家的時候，是妳自己不在家」。不僅如此，原PO說，有次家中車子被丈夫開出去，她只好叫白牌去上班，「妳就對我的小孩說『你媽媽被別的男生載出去』。X！怎麼會有妳這種人？」她也在留言處透露，婆婆都是趁她不在時亂跟小孩講有的沒的，「這都是小孩後來才跟我說的」。

看完貼文後，其他人都傻眼留言，「我婆婆也這樣，老公還縱容她！說他媽就這樣，不要跟她計較這些」、「妳到靠北婆家的粉絲專頁看看，就知道大家的婆婆大部分都是戲精兼亂源」、「婆婆是這個世界上最可怕的生物，不管你怎麼做她都不會滿意的」、「我還遇過在忙不方便抱小孩，就跟小孩說：你媽不要你了啦～要把你丟掉了啦～」、「古代人的觀念與想法，真的會害一個家庭」。

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