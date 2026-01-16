　
國際

美眾院通過法案　供台726億「軍事融資貸款」提升嚇阻力

▲▼110年國慶大會預演,F-16V戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

▲F-16V戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

美國聯邦眾議院昨日以壓倒性票數通過一項重要法案，將提供台灣3億美元（折合新台幣約94億元）軍事融資及20億美元（折合新台幣約631億元）貸款與保證，目的是支援台灣防衛，並提升台海的嚇阻力。法案還要求在分配外援時，國務卿必須考量受援國在聯合國支持台灣觀察員資格的立場。

台灣軍事援助與國際協調
美國眾議院昨天批准的「2026年財政年度撥款法案」內容相當豐富，尤其針對印太地區安全加強。法案明定，將透過國務院的「外國軍事融資」計畫撥出3億美元給台灣，用來購買美國武器、軍事服務與訓練，並額外提供最高20億美元的貸款及保證，協助台灣投資自我防衛。這筆資金讓台灣能夠提升防衛能力，進一步鞏固區域和平。

除了軍事援助外，法案也規範國務卿在分配海外資源時，需考量受援國在聯合國投票紀錄，尤其是他們對台灣能否成為觀察員的支持度。這一規定希望能提升台灣在國際組織中的能見度，爭取更多友邦的力挺。

▲空軍防空部「愛國者飛彈」防空系統。（圖／記者李毓康攝）

美台與印太安全合作
此外，法案也將3590萬美元撥給美國在台協會（AIT），並向菲律賓提供1億美元軍事融資。美國眾議院與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）整理法案內容時指出，這些措施都是為了加強美國在印太地區的安全佈局，並支持區域夥伴。

同時，法案還特別針對抗衡中國在全球的擴張行為，撥出4億美元成立「對抗中國影響基金」，以及18億美元用於推動美國在印太的安全利益。美方希望藉此對抗中國的不良影響，維護全球與區域穩定。

▲美眾院通過法案，提供台灣726億「軍事融資貸款」。（示意圖／路透）

美國金融制裁與人才防護
根據法案，美國不僅要反對多邊開發銀行向中國提供貸款，還將阻止中國在這些銀行中提高持股比例。法案同時鼓勵國務院加強與國防部合作，嚴防外國人才計畫對美國國家安全造成威脅。

美國眾議院特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）發表聲明指出，過去一個月台灣面臨網路攻擊與解放軍軍演威脅，這次立法將幫助台灣強化防禦，延續美國總統川普（Donald Trump）上月促成的歷史性軍售案。他強調，美國必須火速交付武器給台灣，以因應未來可能發生的台海危機。

法案後續與立法流程
目前，這項法案還需經參議院審議並通過與眾議院相同版本，最後由美國總統簽署才能正式生效。各方期待這一系列措施能加強台灣安全、提升其國際地位，同時鞏固美國在印太地區的戰略影響力。





※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民眾黨主席黃國昌日前快閃美國，14日召開記者會說明，不僅提出多項疑問，強調反對1.25兆特別預算條例決心更強烈，更稱美方充分理解同意，未料，美國在台協會（AIT）晚間罕見更新說法表達「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」，綠營則批評黃國昌遭美方正式打臉。對此，《ETtoday新聞雲》特別整理黃國昌對「1.25 兆元軍購特別條例」的5大爭執點，與國防部、綠營回應，供讀者了解。

