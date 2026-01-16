今晨12.8度！下周冷氣團北台轉濕冷　最低下探8度

▲最新歐洲模擬顯示，輕颱「洛鞍」迴轉後，有打轉並減弱消散的趨勢（右）。（圖／翻攝自洩天機教室）

今晨本島最低溫12.8度，凌晨4點40分出現在新竹縣關西。氣象專家吳德榮表示，今晨有中低雲移入台灣上空，破壞「輻射冷卻」，使得低溫大幅回升。下周二強冷空氣抵達，氣溫驟降，雖強度不及上一波，但本島最低溫將下探8度。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，昨夜、今(16日)晨台灣上空有中低雲移入，破壞夜間「輻射冷卻」作用，低溫大幅回升。最新（15日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（16）日雲量略增，各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。白天舒適早晚涼。

今日各地區氣溫：

北部14至25度

中部15至27度

南部16至28度

東部15至25度

最新模式模擬顯示，明（17）日至下周一（19日）西半部多雲時晴；東半部及大台北東側偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。下周一晚起北台灣轉有雨。下周二（20日）強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。

下周三至周五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，這波冷空氣並未達「寒流」的強度，僅很接近「強烈大陸冷氣團」的標準（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫也僅能降至8度左右，遠不如上波低。

不過，由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。24、25日冷空氣逐日減弱，迎風面有局部短暫雨的機率。

至於輕颱「洛鞍」，根據（16日2時）氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，將向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。

最新（15日20時）歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後，有打轉並減弱消散的趨勢，仍將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。