包棟民宿吃火鍋！卡式爐突變「手榴彈」　消防員：年輕人腿被炸爛

▲一群年輕人在民宿煮火鍋，因不當使用卡式爐，導致瓦斯罐發生爆炸。（示意圖，由AI生成）

圖文／鏡週刊

冬日圍爐驚傳「人為炸彈」意外！消防帳號近日分享，急診室收治一組年輕病患，一行人包棟民宿吃火鍋，卻因不當使用卡式爐，導致瓦斯罐發生劇烈爆炸。整鍋滾燙熱湯當場濺灑，碎裂的金屬彈片更直接嵌入一旁男子的腿部。消防單位示警，這類意外通常毫無預兆，關鍵竟在於一個大家常犯的物理盲點：「鍋子太大」。

嫌慢換「阿嬤級大鍋」 民宿包棟吃火鍋變爆炸現場

消防帳號「消防神主牌」昨（14日）在Threads發文，指出，這群年輕人在民宿聚餐時，因嫌棄原本配備的小鍋煮火鍋太慢，便自行換上直徑超大的「阿嬤級大鐵鍋」。由於大鍋導熱快，大家正圍著火鍋開心用餐時，沒想到在沒有聞到任何瓦斯味的情況下，瓦斯罐艙蓋突然發生猛烈爆炸，導致現場多人受傷送醫。

物理盲點奪命：輻射熱反射宛如「火烤瓦斯瓶」

消防人員解釋，這類爆炸現象被稱為「BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）」。爆炸的主因在於，當使用的鍋子或烤盤過大，足以「蓋住瓦斯罐艙蓋」時，爐火產生的輻射熱會被寬大的鍋底反射，直接傳導回瓦斯罐上。

此時，瓦斯罐就像被放在火上直接燒烤，內部的液態瓦斯壓力急速飆升，一旦超過瓶身承受極限，就會瞬間汽化膨脹，威力等同於一顆小型手榴彈。

隱形殺手無預兆！消防提醒：鍋底切勿遮蓋瓦斯蓋

粉專小編嚴正提醒，卡式爐爆炸最恐怖的特點在於「完全沒有預兆」。與一般瓦斯外洩不同，這種熱輻射導致的爆炸不會有瓦斯味，往往在大家覺得煮得正熱、吃得正開心時發生。

民眾使用卡式爐時應謹記以下原則：

● 嚴禁使用過大鍋具： 鍋底絕對不能蓋過瓦斯罐槽上方。

● 避免並列使用： 切勿兩台卡式爐併排使用大烤盤。

● 保持通風： 雖然此案與瓦斯外洩無關，但仍需注意一氧化碳中毒風險。



