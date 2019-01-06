影／Tsum Tsum敷藍面膜！9歲女「超細節創作」　媽轉頭一看笑到噴飯

▲ TZUM TZUM 敷面膜 。（圖／網友陳怡樺提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

小孩的學習力和創造力常常超乎大人的想像，在潛移默化中就把大人的一舉一動烙印在腦海裡。一位媽媽在臉書貼出女兒「幫Tsum Tsum敷面膜」的作品，並表示看到的第一眼整個笑到噴飯，忍不住拍照po上網和大家分享歡樂。這則貼文不到半天就吸引了1萬多位網友按讚，都大讚女兒太可愛有才，跪求原po以後若有新作也別忘記分享。

網友陳怡樺今日在臉書貼出9歲女兒「幫Tsum Tsum敷面膜」的照片，並表示「我要抱怨我女鵝...害我笑到肚子痛」。只見圖中的經典卡通角色，包含三眼怪、唐老鴨、熊抱哥都被女兒敷上了「藍色面膜」，還細心地挖出眼睛、嘴巴的洞，就像一般面膜挖洞讓人呼吸一樣。

▲ 卸下來的藍面膜們。

媽媽表示，當時大女兒正在寫作業，自己則是在吃飯，小女兒默默地在一旁玩耍。結果女兒喊了她一聲要她看作品時，「我還嚇一跳，因為真的好醜好好笑！」差點就要把嘴裡的飯噴出來。

媽媽表示，這些面膜是用藍色軟式橡皮擦所做的，自己平時也很少敷面膜，所以看到的時候實在覺得太搞笑。她也說道，看到公主卸下面膜的的樣子，真的就像一般女生平常的感覺；其中公仔豬「火腿」最為爆笑，竟然還根據鼻子形狀做出立體的版本。

▲玩具總動員的「火腿」竟然有客製化的立體面膜！

網友紛紛表示女兒太有才，「愛美很讚，要美大家一起美」、「每個都特製耶哈哈哈」、「有比較光滑嗎」、「還有挖洞給他們」、「等等換爸爸媽媽」、「下次還有甚麼好康的我還要看」、「深海藻精華莓果萃取美白煥膚尊榮面膜組」、「女兒好用心」。

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