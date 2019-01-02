　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文回應習近平《吿台灣同胞書》　15時50分發表談話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

記者陶本和／台北報導

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，今早10時將在北京人民大會堂舉行，中國國家主席習近平出席並發表重要講話。針對習近平的談話，總統蔡英文下午15時50分，也將於總統府發表談話。

今年元旦談話，蔡英文在兩岸議題上著墨甚深，不排除有搶先在習近平對台發表重要講話前，預先表明立場考量。她以「四個必須」作為兩岸關係正面發展基礎。她語氣堅定、強硬地表示，「必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談」。

習近平在上午的談話中指出，「1949年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民，始終把解決台灣問題，實現祖國完全統一作為重要任務，進而推出政策，從緊張對峙走向緩和，兩岸不斷取得突破性進展。」

他也說，「70年來，我們推動兩岸雙方在一個中國原則下達成海峽兩岸共識，並共同努力謀求國家統一的九二共識，開啟兩岸協商談判，推進兩岸政黨開闢兩岸關係和平發展道路，實現兩岸領導歷史紀錄，打造兩岸新高度。」

習近平指出，「第一，攜手推動民族復興，實現和平統一目標。民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。一水之隔、咫尺天涯，兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷。兩岸中國人應該共同努力謀求國家統一，撫平歷史創傷。廣大台灣同胞都是中華民族一分子，要做堂堂正正的中國人，認真思考台灣在民族復興中的地位和作用，把促進國家完全統一、共謀民族偉大復興作為無上光榮的事業。」

他也表示，「在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。」

習近平說，「統一是歷史大勢，是正道。『台獨』是歷史逆流，是絕路。廣大台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統，是我們的骨肉天親。我們堅持寄希望於台灣人民的方針，一如既往尊重台灣同胞、關愛台灣同胞、團結台灣同胞、依靠台灣同胞，全心全意為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。」

他接著說，「廣大台灣同胞不分黨派、不分宗教、不分階層、不分軍民、不分地域，都要認清『台獨』只會給台灣帶來深重禍害，堅決反對『台獨』分裂，共同追求和平統一的光明前景。我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

ET快訊
隋棠1歲女兒「長髮+大眼」萌翻！網看呆：根本媽媽縮小版
月老指示「直接上」！他獲3聖筊衝了　立馬被發好人卡

關鍵字：蔡英文,民進黨,習近平,總統府,總統

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

習近平盼找代表深談　蘇嘉全：未經授權沒權利做政治協商

盼2020民進黨繼續執政　鄭文燦：增加庶民經濟　閣揆要有韌性

有顏色的是你自己！潘恆旭回丁允恭：白冰冰在福建非常紅

習近平提兩岸推代表召開民主協商　我朝野：不應有前提

喊話習近平　外交部：台灣人拒絕一國兩制　盼國際支持

回應習近平　時代力量：我們不同國，交流前提是對等

大師兄卓榮泰到台南　強調「不出惡言」提五政見爭取黨員支持

反藍=投綠？林淑芬五年前神解析　「想得美」被讚民進黨的良心

【全文】蔡英文回應習近平：我身為中華民國總統　終未接受九二共識

北市立委補選3候選人財產比一比　他擁28筆不動產身價7千萬

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

習近平盼找代表深談　蘇嘉全：未經授權沒權利做政治協商

盼2020民進黨繼續執政　鄭文燦：增加庶民經濟　閣揆要有韌性

有顏色的是你自己！潘恆旭回丁允恭：白冰冰在福建非常紅

習近平提兩岸推代表召開民主協商　我朝野：不應有前提

喊話習近平　外交部：台灣人拒絕一國兩制　盼國際支持

回應習近平　時代力量：我們不同國，交流前提是對等

大師兄卓榮泰到台南　強調「不出惡言」提五政見爭取黨員支持

反藍=投綠？林淑芬五年前神解析　「想得美」被讚民進黨的良心

【全文】蔡英文回應習近平：我身為中華民國總統　終未接受九二共識

北市立委補選3候選人財產比一比　他擁28筆不動產身價7千萬

元旦連假頭城上國5少等35分　宜縣府：宜四匝道發揮效用

影／工程車撞倒限高架　「鐵架從天而降」砸毀休旅車和機車

離岸風電只差一步之遙：彰化縣府對價格有誤解

《桃太郎電鐵》生父元旦驚傳心肌梗塞送醫

桂宏誠／一國兩制、不承諾放棄武力　兩岸關係更險峻

女常客「裝可憐賒帳」還狂借錢　老闆媽看弱勢心軟！她怒：懶又不節儉

台獨是「絕路」應接受和平統一　CNN：習近平採取較柔和態度

十歲童模仿「野外求生」節目　帶著姊姊的地理課本上路

更新／帛琉漁船翻覆4獲救、1死亡！剩10人待救　2艘艦艇明抵達

猛龍過江／自信不輕敵　吳仲凱預告出場再玩星爺哽

又要買彩券了！一句話撩妹子　沒有閃光GET還被回：祝中獎

政治熱門新聞

高雄元旦空拍！網震撼：以前邊緣..

韓總跨年80萬人次被嗆膨風　市..

代言被批摧毀高雄　白冰冰嗆丁允..

500億紅利定調　「不發消費券..

郝龍斌曖昧游淑慧　爆料者曝光

向蔡英文提3必須　韓國瑜被酸爆

快訊／蔡英文回應習近平：絕不接..

白冰冰「質感摧毀」高雄？丁允恭..

白冰冰行銷高雄…他嘆質感摧毀

吳敦義邀周錫瑋任國民黨副主席

迎接2019　韓國瑜想到一句佛..

白冰冰代言高雄　網：五月天變冰..

謝和弦喊「我是台灣人」被卡　柯..

「韓流」橫掃2018　美方跌破..

更多熱門

相關新聞

中國人不打中國人？　綠委：圖博人呢

中共「告台灣同胞書」發表40週年紀念會2日上午在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記習近平發表《告台灣同胞書》對台講話，除重申「九二共識」、反對台獨、「一國兩制」，也提出五點「和平統一」論述。對此，綠委王定宇直嗆，習近平的談話重點就是「老套」、「引君入甕」騙術；綠委鄭運鵬也說，中華人民共和國和中國共產黨，從來沒有統治過台灣任何一天，談統一，就是對中華民國、台澎金馬有侵略意圖。

民進黨回應習近平：不容許踐踏台灣人的自由意志

白冰冰行銷高雄　學者：韓國瑜不懂中國

李俊毅退出角逐台南立委　郭國文親自拜訪請益

習近平接連出招　台面臨攤牌危機

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

月老指示直接上　他衝了下場超慘

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

前HBL球星　遭爆騙財

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面