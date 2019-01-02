蔡英文用「二個不接受」、「四個必須」回應「習五點」

▲《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）



記者陶本和／台北報導

中國國家習近平出席《告台灣同胞書》40周年紀念會，近35分鐘演說，重點聚焦於探索「一國兩制」台灣方案，提出「習五點」推動兩岸和平統一進程。而總統蔡英文也在總統府發表談話，以「二個不接受」，不接受九二共識、不接受一國兩制予以回應。

習近平對台政策中，提出「習五點」，鄭重倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

針對習近平的談話，蔡英文下午15時50分於總統府召開記者會發表談話，鄭重提出「二個不接受」，包括從未接受「九二共識」，以及不接受「一國兩制」。

蔡英文指出，台灣始終沒有接受「九二共識」，根本的原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是一個中國、一國兩制，「今天對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮，在這裡，我要重申，台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是台灣共識」。

▼ 蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）



另外，蔡英文也針對習近平提出兩岸各政黨、各界推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，提出看法；她強調，是願意坐下來談的，但作為民主國家，凡事涉及兩岸的政治協商、談判，都必須經過台灣人民的授權跟監督，並且由兩岸以政府對政府的模式來進行，「在這個原則之下，沒有任何人、任何團體，有權利代表台灣人民去進行政治協商。」

同時，蔡英文也重申「四個必須」的基本立場，包括中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制；第二，必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。



第三，蔡英文強調，必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓台灣人屈服；第四，必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱作是「民主協商」，「這就是台灣的立場，就是民主的立場。」

▼總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

