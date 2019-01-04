要挺就挺最好的！　郭國文獲顏純左等8人力挺

▲爭取民進黨台南市立委補選的郭國文，獲前副市長顏純左等8人聯合出面力挺。（記者杜龍一攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市立委補選在李俊毅退出後，郭國文與陳筱諭2人爭取黨內提名的競爭更加白熱化，前台南市副市長顏純左、議員蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏、陳碧玉、蔡筱薇、沈震東、呂維胤特助1月4日聯合出面力挺郭國文。

原本黃偉哲立委的職缺將因當選市長後進行補選，這次立委補選地區共有七股、西港、佳里、麻豆、大內、善化、安定、新市、山上、新化、玉井、楠西、左鎮以及南化等14區。

顏純左等人說這席立委補選是鞏固台南民主聖地的關鍵一席，非民進黨的勢力正在整合，準備對民進黨進行反撲，因此提醒大家一定要注意候選人的背景，把席次留給堅持清廉與進步價值的候選人。並聯合聲明「要挺就挺最好的」，讓郭國文順利獲得提名，代表民進黨守護住台南的還一席，守護民主與發展，並表示14個地區都非常重要，拜託每一區的好朋友都站出來，共同支持最好的郭國文。

顏純左說明這一席立委補選原本相對單純，這時卻演變為有心人要結合非民進黨的力量，對民進黨進行反撲。台南的民主發展一直是台灣發展的前哨，如果這一席立委補選輸了，台灣的民主基礎會動搖。顏純左也呼籲大家一起不能讓反動勢力得逞，要守護台灣的民主根基，就要讓「純民進黨」代表的郭國文，順利出線獲得提名，為我們贏得這一席的立委補選。

林志展也提到民進黨的價值是「清廉、勤政、愛鄉土」，這點郭國文完全沒有問題。在學經歷上郭國文是成大的博士和台大的碩士，地方與中央的行政歷練都成為他為地方服務的能量，加上以前和郭國文還是議會的同事，一起拼市政為台南市民服務。

陳秋宏接著也說明民主的價值不是用看的，是一步一步走出來的，人民希望民進黨能改革，因此需要能真正把民意帶入民進黨改革、把民進黨改革實踐成人民期待的強棒，重新贏得人民的信任，守護民進黨的價值，所以我們要最強的候選人。

蔡蘇秋金也補充他和郭國文是將近30年的戰友，郭國文的人品與專業她非常信任，也信郭國文以後也一定上山下海的民眾服務，展現民進黨愛鄉土的價值。陳碧玉、沈震東以及蔡筱薇也同時表示，要讓民進黨的價值延續下去，讓民進黨重新被人民信任，郭國文會是最好的人選。



郭國文並懇請市民給他一個機會，讓他能發揮自己的長才為市民服務，請支持他參選台南第二選區立法委員補選。