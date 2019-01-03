台南立委補選驚見大量假帳號！郭國文臉書慘遭中南美洲人頭襲擊

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黃偉哲當選台南市長後，原立委職缺將進行補選。民進黨原先有前勞動部次長郭國文、前立委李俊毅、前議員郭秀珠女兒陳筱諭三人表態參選，但日前李俊毅宣布退出，表態將全力支持郭國文。陳筱諭的母親郭秀珠今年落選議員，陳筱諭藉著母親地方樁腳與資源優勢，在各類型網路、電視媒體行銷「最正村姑」的形象。郭國文則提出「網路入黨、線上初選」等主，號召「新民進黨」，主張讓多元的新血注入，讓民進黨以民意為基礎重新再出發，重新贏得人民的信任。

近期民進黨內爭取提名的競爭白熱化，郭國文臉書遭大量外國假帳號襲擊，許多來自中南美洲、非洲等地的人頭帳號，竟然集體以中文留言：「郭國文甲賽」、「郭國文去死」等不堪入目言論，甚至連前黃偉哲臉書小編，郭國文的發言人蘇芷婕，也被假帳號指名攻擊：「蘇芷婕甲賽」，誇張行徑令台南在地人哭笑不得，反而因此表態支持郭國文，地方人士直言：「對手選舉選到髒話用假帳號罵髒話，有必要嗎？」

▲原黃偉哲新媒體發言人，現郭國文競總發言人蘇芷婕（圖／資料照）

對於大量惡意假帳號攻擊，郭國文團隊競辦發言人蘇芷婕表示：「黨內初選期間竟然出現這類惡意攻擊，感到非常遺憾。郭國文團隊財力不如對手雄厚，我們無法以媒體鋪天蓋地宣傳，只能以踏實與熱情前進。我們相信每一位黨內的候選人，參選的初衷都是為了讓民進黨改革，讓台南更好。希望不論這種惡意的攻擊來自哪裡，都應該即刻停止。在最困難的時刻，團結才是唯一的出路。」



▲台南立委補選參選人郭國文慘遭大批國外網軍攻擊（圖／資料照）

▲▼大量國外網軍髒話攻擊，令人哭笑不得。（圖／翻攝郭國文臉書）



