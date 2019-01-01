七大工會聯合相挺　支持郭國文補選台南立委

▲台南七大工會及實業工會眾多理事長及幹部們，選在2019年的第1天聯合相挺郭國文參加台南市第2選區立委補選，從國會為勞工權益發聲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南七大工會及實業工會眾多理事長及幹部們，選在2019年的第1天聯合相挺郭國文參加台南市第2選區立委補選，陳美靜理事長表示郭國文工運經歷完整，過去曾擔任台灣勞工陣線秘書長、首任全國產業總工會秘書長從事工運11年多，所以公開相挺郭國文，支持郭國文補選台南立委，從國會為勞工權益發聲。

大台南總工會陳美靜理事長、王永木祕書長與溫金輝理事、台南市產業總工會曾世宏理事長、正道工業公司工會宋照濱理事長、台南紡織公司仁德廠企業工會吳秀琴理事長、台南市總工會吳勝雄理事長、台南市職業工會總工會許舜理事長及吳允昌祕書長、佳和實業工會楊國華理事長、杰志工業企業工會方志賢理事長以及臺灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠林文一理事長等，台南七大工會及實業工會眾多理事長及幹部們，選在2019年的第一天聯合相挺郭國文參加台南市第2選區立委補選。

陳美靜理事長表示郭國文工運經歷完整，過去曾擔任台灣勞工陣線秘書長、首任全國產業總工會秘書長從事工運11年多，任職大台南市1、2屆議員時，接受徵召進入勞動部為勞權政努力，並提出「提高基本工資及特休假增加並延長」等主張，實際嘉惠廣大的勞工朋友，但卻因為政治因素，遭受莫名的抹黑攻擊，所以七大工會決定聯合在2019新年的第1天，公開相挺郭國文，支持郭國文補選台南立委，從國會為勞工權益發聲。

郭國文說明關心他立委補選的好友們轉傳來的訊息或截圖，不意外的都是攻擊他在任職勞動部時的角色。郭國文說他從台灣勞工陣線到全國產業總工會秘書長從事工運長達11年多，勞權的促進一直是他堅持的使命之一，任職勞動部期間他提出「提高基本工資的漲幅及特休假年輕化」的兩個主張，大幅調漲基的論述主張，也成為政府日後調漲基本工資的政策依據。在勞動部的期間，他也深刻遭遇體制內改革的瓶頸，讓他體會到只有離開體制，再以民間的支持成為改變體制的力量，才能讓我們的政府更有效能、社會更好，因此他毅然決然辭掉勞動部的職位，回到家鄉就戰鬥位置，完成輔選任務之後。參加台南立委補選。





郭國文說他是政治上的歹命仔，從來就是拼硬組的，不是政二代更不是富二代，也從來沒有藉由執政爭權謀利，更沒當過國營子公司董事長或高級顧問。同時郭國文表示回想起20多年前在爭取勞權的過程中，發生車禍撞斷了腳骨，手術3次，目前放過最長的休假就是車禍時的療養與復健時期，即使20年過去了，現在走路還是長短腳，長短腳差距達2.5公分。長期在地方草根經營的他，聽到有人為了這次立委初選已經花費上千萬，這對長期致力於社會改革運動的他壓力非常大，但他還是不畏懼挑戰，為了初衷與理想奮戰不懈。他也一直在思考，為了初選就花費上千萬金額的人，真的有辦法和土地及基層站在一起嗎？！因此請大家能多支持真正為理想初衷打拼與基層民眾站在一起的郭國文。

曾世宏理事長也說明最近常有人以「一例一休」來打擊郭國文，把把民間的怨氣全導向他，只是因為他要投入台南立委補選，為了選舉有心人刻意的抹黑操作。當時郭國文雖身兼勞動部會發言人，他只是當政府和工會的溝通者，並不是操盤者更不是決策者，而且當國文為勞工權益打拼時，這些放話的人在哪裡？有和勞工站在一起嗎？把單一政策歸罪於郭國文，這樣的選戰作風實在讓人不齒與心寒。

陳美靜理事長也在記者會上說明郭國文長期對勞權的注動，並且過去在爭取勞權的不遺餘力，甚至發生車禍撞斷了腳骨，心想的都還是勞權的促進。吳勝雄理事長也補充說明像郭國文這樣10餘年來為勞工朋友爭取福利、拼改革，卻因為選舉被抹黑成為不顧勞工權利的黑手，聽到實在很痛心也很心疼，所以今天特別幾個工會團體聯合起來為郭國文贊聲並澄清。

郭國文為勞工朋友的盡心盡力，不能被對手的政治目的而抹黑，同時也用行動表示，以工會的名義聯合支持郭國文補選台南第二選區立委，讓他可以進入國會，繼續為勞工朋友的權益打拼。