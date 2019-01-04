　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

影／買中古車借錢不還遭擄8小時　父子檔撂人困1.5米深保養溝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名江姓工人去年向蘇姓老翁借錢買修車行的中古車，不料江男卻避而不見，3日凌晨修車行員工發現江男的中古車停在三重區巷內，立即通知蘇翁父子前來堵人，父子撂來4名友人埋伏4小時，堵到江男後將他押往北市的修車廠，逼他待在修車廠的1.5米高保養溝中，直到其胞弟拿了2萬來贖人才江男釋放，警方獲報將蘇姓父子等6人逮捕歸案，訊後依妨害自由罪嫌送辦。

▲▼男子欠錢不還遭擄至修車廠困在保養溝中。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男子欠錢不還遭擄至修車廠困在保養溝中。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，107年10月江男認識了經商的70歲蘇姓老翁後，因缺錢要買中古車，遂向他借了4萬5千元，表示分成9期每個月還款5千元，不料向修車行買了中古車後，江男就此人間蒸發、避不見面，甚至還換掉手機號碼，討不回錢的蘇翁遂向修車行老闆抱怨；直到3日凌晨1時許，修車行的員工見到中古車停在三重區福德南路巷內，立即通報蘇翁到場堵人。

蘇翁帶了自己兒子，並連繫另外4名友人趕往蹲點埋伏，並先把輪胎洩氣，就在清晨7點多江男要去開車時，一擁而上要江男還款，江男表示身上沒有足夠現金，就被強押到台北市北投區承德路的修車廠討論還款事宜，並將其毆傷，逼迫江男爬到1.5米高的保養溝內後，將保養溝的梯子拿走，直到江男聯繫到胞弟後，下午3時許帶來2萬元還款贖人，遭押8小時的江男才得以脫身。

有民眾目睹江男遭押過程報案，三重警方獲報到場時人員接已搭車離去，經調閱監視器後追到修車廠，當場將修車廠老闆及員工帶回問訊，並通知另外4名犯嫌到案，遭毆的將男表示不願提告傷害，而蘇翁父子也坦承犯行，全案訊後依照妨害自由罪嫌移送偵辦。

▼警方將擄人惡煞移送偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男子欠錢不還遭擄至修車廠困在保養溝中。（圖／記者陳豐德翻攝）

【還有其他新聞】

色匪影像曝光！扒光美艷母女綑綁猥褻　2煞凌辱6小時強拍裸照

影／6小時不斷電性愛！土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

影／20歲孝子連撞4法拉利「天價維修費」曝光　不吃不喝17年才能還清！

ET快訊
金山砂珠灣漂來「豬屍」？近看是腫2倍的狗
金山衝浪點砂珠灣漂來一隻死豬　封鎖現場採檢中
孫安佐現身西門町！0偽裝「囚服」直接穿出門
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：中古車,三重,北投,修車廠,擄人

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天黑黑看不清　嫩妹騎士被撞到「空中翻滾」落地嚇呆

「淋汽油焚屍博士生」盜身分！　性侵狼逃死4次：願月賠200給家屬

才報案失蹤！老公倒路旁成冰冷屍　妻悲痛趕200公里見最後一面

燈會出現詭異「鬼娶親」屏東縣府漏夜撤了　網友：可惜了

結婚12年婆婆嫌不孕「假離婚」　老公掛了她想分遺產連輸兩次

1人4000元！邱霸子追「越南落跑客」獎金上看45萬　113人還在逃快抓

傻眼！騎士自殺式攻擊聯結車　網友驚呼：鬼遮眼嗎？

高志鵬拒入監原因曝光！與高齡80多歲老母同住　還在安排照護

影／買中古車借錢不還遭擄8小時　父子檔撂人困1.5米深保養溝

屏東警考績被打丙PO網討拍　同事打臉：輪休還要代他班

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

高志鵬拒入監原因曝光！與高齡80多歲老母同住　還在安排照護

影／買中古車借錢不還遭擄8小時　父子檔撂人困1.5米深保養溝

屏東警考績被打丙PO網討拍　同事打臉：輪休還要代他班

母女遭雙煞「扒光衣褲」辱6小時　母聲淚俱下：這輩子最驚恐一夜

中鋼子公司鹿港廠發生工安意外　男遭「25公噸鋼帶」彈出重擊亡

聯發科副理誆操作丙種　「團隊不缺錢」竹科貴婦團慘洗上億

新竹風神太威！千萬漁船停放岸邊　「越吹越斜」側翻陣亡成廢船

頂新案 大幸福公司指台灣司法曲解越南法令

正宮崩潰點開「人夫VS小三」汽旅激戰片！　歡愉過程曝光

糗大了！　沙鹿元大銀行搶案逮紅帽男　警方坦承「抓錯人」

少女心爆發！香奈兒推出CHANCE粉紅甜蜜香水

全國431名學術主管不符資格　教團：師資已過剩聘合格教師非難事

蔡英文「趴趴熊變小金剛」　黃暐瀚：5人救了她

不畏逼宮、嗆習近平　蔡英文網路聲量爆增25萬網友力挺「太勇敢了！大加分」

首例！小豹AI音箱新增ETtoday新聞雲、支援廣播頻道

未來汽車裡面長這樣！TOYOTA超舒適概念座艙登CES電子展

高志鵬拒入監原因曝光！與高齡80多歲老母同住　還在安排照護

商業周刊／自然與古文明的藏庫

中評會沒處份台南跑票議員　段宜康怒轟蘇治芬不敢負責

吳景欽／馬案發回更審的必然性

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸..

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

孝子連撞4台法拉利　天價維修費..

爆遭施壓警被起底！屏東分局同仁..

快訊／台灣大道嚴重車禍！闖紅燈..

員警爆遭打壓調職！屏東分局回應..

先人託夢祖墳漏水　男修墳挨罰3..

懷孕後男友神隱　問姊姊才知淪小..

淋油焚屍博士生　性侵狼：願月賠..

鴻海副總偷吃部屬妻　約砲內容曝..

父禁打棒球！投手少年南漂逃家2..

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺..

台中沙鹿元大銀行遇劫　單車匪持..

銀行搶案逮紅帽男　警方坦承抓錯..

更多熱門

相關新聞

即／2月大男嬰疑「夜半溢吐奶」身亡

媽媽拍嗝得當心！新北市三重區正義北路上一名2個月大的張姓男嬰，在3日凌晨2時許的時候夜啼，媽媽細心餵完奶後，跟往常一樣輕拍嬰兒的背部，直到確定男童打嗝後才將他放回床上入睡，不料一早上大夜班的爸爸回到家，竟然見到男嬰溢、吐奶，一摸才發現兒子已經沒有呼吸心跳，經緊急送往醫院仍宣告不治，詳細死亡原因仍待檢警進一步相驗釐清。

起底渣男直播主！酒店妹缺3萬5贖身遭拐性侵

渣男撞臉「八兩金」騙15女財色　網：他也行？

在北投貴子坑親山近水賞落羽松

在北投泡湯、賞楓，品嚐東北麵點

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

他存股10年　累積千萬本金

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

19日補班年初四　不是本來就放？

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面