影／買中古車借錢不還遭擄8小時　父子檔撂人困1.5米深保養溝

記者陳豐德／新北報導

新北市一名江姓工人去年向蘇姓老翁借錢買修車行的中古車，不料江男卻避而不見，3日凌晨修車行員工發現江男的中古車停在三重區巷內，立即通知蘇翁父子前來堵人，父子撂來4名友人埋伏4小時，堵到江男後將他押往北市的修車廠，逼他待在修車廠的1.5米高保養溝中，直到其胞弟拿了2萬來贖人才江男釋放，警方獲報將蘇姓父子等6人逮捕歸案，訊後依妨害自由罪嫌送辦。

▲男子欠錢不還遭擄至修車廠困在保養溝中。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，107年10月江男認識了經商的70歲蘇姓老翁後，因缺錢要買中古車，遂向他借了4萬5千元，表示分成9期每個月還款5千元，不料向修車行買了中古車後，江男就此人間蒸發、避不見面，甚至還換掉手機號碼，討不回錢的蘇翁遂向修車行老闆抱怨；直到3日凌晨1時許，修車行的員工見到中古車停在三重區福德南路巷內，立即通報蘇翁到場堵人。

蘇翁帶了自己兒子，並連繫另外4名友人趕往蹲點埋伏，並先把輪胎洩氣，就在清晨7點多江男要去開車時，一擁而上要江男還款，江男表示身上沒有足夠現金，就被強押到台北市北投區承德路的修車廠討論還款事宜，並將其毆傷，逼迫江男爬到1.5米高的保養溝內後，將保養溝的梯子拿走，直到江男聯繫到胞弟後，下午3時許帶來2萬元還款贖人，遭押8小時的江男才得以脫身。

有民眾目睹江男遭押過程報案，三重警方獲報到場時人員接已搭車離去，經調閱監視器後追到修車廠，當場將修車廠老闆及員工帶回問訊，並通知另外4名犯嫌到案，遭毆的將男表示不願提告傷害，而蘇翁父子也坦承犯行，全案訊後依照妨害自由罪嫌移送偵辦。

▼警方將擄人惡煞移送偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



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