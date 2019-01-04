影／新北2賊闖空門見母女返家　綑綁猥褻6小時還強拍裸照

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區2名宵小日前傍晚闖空門，見頗具姿色的屋主母女返家，2賊起了色心，先搶了6千多元，又扒光母女的衣服，綑綁又猥褻，還強拍裸照，時間長達6小時，等2賊玩完離開後，嚇壞的母女才急忙脫困報案，對警方淚訴「這是今生最驚恐的一夜」。員警調閱監視器，全力偵辦。

▲２名宵小趁屋主不在，疑似持鑰匙進入屋內。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，這對外表亮麗的母（49歲）女（22歲）在本月2日下午4點多外出，隨後就有2名宵小進入屋內搜刮，直到傍晚5點多，母親返家發現竊賊，急忙喝斥「你們在幹嘛！」2賊驚慌回頭，竟產生淫慾，由偷轉搶還劫色！

2賊先去廚房拿刀威脅母親行動，到了晚上7點多，女兒返家，驚呼一聲，也同樣被刀控制行動，母女被綁住，身上6千多元的現金也被搜刮，但惡夢還沒完，2賊順勢扒光她們的衣褲，不顧母女含淚求饒，仍加以猥褻，還被強拍裸照。

2賊到了晚間11點多才離開，母女邊哭邊掙脫，連繫家人後就到派出所報案；警方表示，兩賊疑似持有鑰匙，才能在不破壞大門的情況下進入屋內，不排除是熟人所為，目前正全力追緝中。

▼2色賊到了晚上11點多才陸續離開，受困近6小時的母女受到嚴重驚嚇。（圖／記者陳雕文翻攝）