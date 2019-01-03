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6小時不斷電性愛！土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

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▲▼土城性愛趴判決出爐。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲9名男客嫌棄主辦人長相婦人年紀太老，但仍高潮了10次。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

尷尬趴趴趴！新北市警方日前破獲「6小時不斷電性愛派對」在汽車旅館查獲9男，由2名高齡女子共同服侍，男客被逮後，一臉無奈向員警抱怨，覺得「被騙了」稱兩女長相跟LINE上的不一樣！但既然繳錢了也只能硬上，但警方在現場找到10個使用過的保險套，驚呼：「嫌老還可以高潮10次？有沒有這麼餓！？」

警方調查，每位男客繳交3500元入場費，原本興致勃勃想來一場「性愛吃到飽」，殊不知進門發現其貌不揚的32歲主辦人王女，以及高齡49歲的劉姓婦人，當場傻眼，躊躇是否要繼續參與，直到一男自告奮勇說「反正都交錢了不做白不做，燈關了都一樣啦」成功鼓勵到其他男客上場「奮戰」。

▲▼土城性愛趴判決出爐。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方在摩鐵破獲性愛趴，主辦人王女（圖左）乖乖認栽。（圖／記者陳雕文翻攝）

員警表示，後來發現疲憊的2女和9男，還查獲10個已經使用過的保險套，代表至少有一名男客連續高潮兩次。而王女及劉女拚戰6小時可賺31500元，接著再對分，等於一人每小時賺2625元，因報酬率高又省時間還能享受性愛，兩女經常在LINE上組團，最後還是栽在警方手上。

新北地院考量主辦人王女認罪且無前科，依圖利媒介性交罪判她4月徒刑，可易科罰金12萬元、緩刑2年並保護管束，還要接受法治教育5場；仍可上訴。至於參加派對的9名男子以及劉姓女子，被依違反《社會秩序維護法》裁罰。

▼警方破獲性愛趴。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼土城性愛趴判決出爐。（圖／記者陳雕文翻攝）

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