快訊／2月大男嬰疑「夜半溢吐奶」身亡　母淚訴：我有拍完嗝

▲母親表示餵完奶後有照常拍嗝，但男嬰半夜仍吐奶身亡。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳豐德／新北報導

媽媽拍嗝得當心！新北市三重區正義北路上一名2個月大的張姓男嬰，在3日凌晨2時許的時候夜啼，媽媽細心餵完奶後，跟往常一樣輕拍嬰兒的背部，直到確定男童打嗝後才將他放回床上入睡，不料一早上大夜班的爸爸回到家，竟然見到男嬰溢、吐奶，一摸才發現兒子已經沒有呼吸心跳，經緊急送往醫院仍宣告不治，詳細死亡原因仍待檢警進一步相驗釐清。

嬰兒時期的寶寶經常會出現吐奶的情況，是因為寶寶食道與胃連接處的賁門括約肌尚處於較為鬆弛的狀態，喝奶時常常一併把空氣吞下去，肚子裡有許多空氣與喝下肚的奶水，若沒有適當打嗝讓氣體排出來，當氣體衝出時會連帶地將牛奶帶出來。

但也有專業護理師表示，拍打嗝可依照寶寶的進食狀況、餵食時間、喝奶方式而訂。瓶餵容易吸入過多空氣，因此拍打嗝有助於排氣。但現在推廣喝母奶，若是採取親餵，在寶寶吸吮的過程中嘴巴與乳頭會完全緊密，空氣不易進入。若在半夜親餵母奶，媽咪與寶寶都輕鬆入睡時，其實也不需刻意把寶寶抱起來拍嗝，因此是否需要拍打嗝是有彈性的，媽咪可依照寶寶的狀態決定。

大部分情況下，嬰兒吐奶都是屬於生理性吐奶，並沒有生命性的危害，只要寶寶體重生長良好，沒有難受的表現，各項生理指標正常，那麼一般就是生理性吐奶，家長不用多擔心；但是，吐奶的時候如果被嗆到引起窒息、咳嗽，就有可能會造成危險了，處理不及時有可能危及生命。