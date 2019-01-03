影／20歲孝子連撞4法拉利「天價維修費」曝光　不吃不喝17年才能還清！

▲撞壞4輛法拉利超跑，20歲林男：「怕牽連媽媽」。（圖／東森新聞）



雖然各界善款陸續湧入，但距離賠償費用還是有一段不小差距，林男得知賠償金額如此天價後，坦然面對回應「就是要去面對嘛，那就是還是要慢慢去還，還是要生活，還是要工作，不能就這樣消沉下去。」車禍後，林男趕緊重回工作崗位，母親也幫忙日夜搬貨，希望早日還清債務。

目前4台超跑受損最嚴重的就是整形名醫彭玉文的白色法拉利，車廠評估如果修車估計費用500、600萬元跑不掉，目前傾向以「全損」理賠，金額恐怕高達700萬元。

▲▼貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑；法拉利遭撞前身影曝光。（圖／記者林煒傑翻攝，下同）



肇事貨車只有強制責任險，但是這場車禍沒人受傷送醫，所以無法用這項保險理賠，另外藍色超跑因為沒保車體損失險，修車費恐怕得自己承擔。

另一台違停的黃色超跑，車身底盤毀損修車費至少要180萬元，2台車費用加起來近900萬元，扣掉善款，以林姓肇事者月薪3萬元，不算利息，不吃不喝也要17年才還得清。

友聯產險副理謝朝明表示，「依照肇事比例，出來之後再來跟對方協商看看，他怎樣來賠償部分，只要對照他還款誠意，我們都願意協商。車主本人也是跟我們、跟車廠講說，這部車他不要求，所有零件都要更換成新的，他也說，只要能修的都用修的，不能修的才用換的。」

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不過，這台當時違停的黃色車，如果構成肇事原因，保險公司也只能求償7成，外界輿論雖然一面倒，同情肇事者，保險業者壓力不小，只希望雙方能協商如何還債，讓事情圓滿落幕。（東森新聞記者林育泉、黃書葦／新北報導）



