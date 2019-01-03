影／20歲孝子連撞4法拉利「天價維修費」曝光　不吃不喝17年才能還清！

社會中心／綜合報導
新北市新店區一名20歲貨車林姓駕駛，上月因精神狀況不佳一時不注意，連撞上4台法拉利，受損最嚴重的白色超跑可能要用「全損」，理賠金約700萬元，其次是黃色超跑賠償費用約180萬元，總計2輛車修車費用將近900萬元，扣掉愛心捐款200多萬元，離林男必須賠償的金額還有一大段距離，若以肇事者月薪3萬元估算，需要不吃不喝17年才能還清。
▲20歲撞法拉利的孝子和母親。（圖／東森新聞）
▲貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑。（圖／記者林煒傑翻攝）
去年12月16日凌晨3時，20歲林男為了幫生病的母親送貨，疲勞駕駛連撞4台法拉利，引起社會不少關注，不少民眾紛紛前往深坑金紙店慰問母子2人，有人進到店內留下善款就離開，更有人特地從桃園跑到深坑買金紙，放千元鈔不找零，導演廖人帥更是親自到店裡鼓勵他，並留下慰問金。
▲撞壞4輛法拉利超跑，20歲林男：「怕牽連媽媽」。（圖／東森新聞） 雖然各界善款陸續湧入，但距離賠償費用還是有一段不小差距，林男得知賠償金額如此天價後，坦然面對回應「就是要去面對嘛，那就是還是要慢慢去還，還是要生活，還是要工作，不能就這樣消沉下去。」車禍後，林男趕緊重回工作崗位，母親也幫忙日夜搬貨，希望早日還清債務。 目前4台超跑受損最嚴重的就是整形名醫彭玉文的白色法拉利，車廠評估如果修車估計費用500、600萬元跑不掉，目前傾向以「全損」理賠，金額恐怕高達700萬元。 ▲▼貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑；法拉利遭撞前身影曝光。（圖／記者林煒傑翻攝，下同） 肇事貨車只有強制責任險，但是這場車禍沒人受傷送醫，所以無法用這項保險理賠，另外藍色超跑因為沒保車體損失險，修車費恐怕得自己承擔。 另一台違停的黃色超跑，車身底盤毀損修車費至少要180萬元，2台車費用加起來近900萬元，扣掉善款，以林姓肇事者月薪3萬元，不算利息，不吃不喝也要17年才還得清。 友聯產險副理謝朝明表示，「依照肇事比例，出來之後再來跟對方協商看看，他怎樣來賠償部分，只要對照他還款誠意，我們都願意協商。車主本人也是跟我們、跟車廠講說，這部車他不要求，所有零件都要更換成新的，他也說，只要能修的都用修的，不能修的才用換的。」 ►極品媽沒買坐票！抱幼兒硬坐嬌喊 台中哥怒「鏟人逼位」…網讚爆：療癒 不過，這台當時違停的黃色車，如果構成肇事原因，保險公司也只能求償7成，外界輿論雖然一面倒，同情肇事者，保險業者壓力不小，只希望雙方能協商如何還債，讓事情圓滿落幕。（東森新聞記者林育泉、黃書葦／新北報導）
▲撞壞4輛法拉利超跑，20歲林男：「怕牽連媽媽」。（圖／東森新聞）
雖然各界善款陸續湧入，但距離賠償費用還是有一段不小差距，林男得知賠償金額如此天價後，坦然面對回應「就是要去面對嘛，那就是還是要慢慢去還，還是要生活，還是要工作，不能就這樣消沉下去。」車禍後，林男趕緊重回工作崗位，母親也幫忙日夜搬貨，希望早日還清債務。
目前4台超跑受損最嚴重的就是整形名醫彭玉文的白色法拉利，車廠評估如果修車估計費用500、600萬元跑不掉，目前傾向以「全損」理賠，金額恐怕高達700萬元。
▲▼貨車駕駛一個恍神，竟撞毀路旁4輛法拉利超跑；法拉利遭撞前身影曝光。（圖／記者林煒傑翻攝，下同）
肇事貨車只有強制責任險，但是這場車禍沒人受傷送醫，所以無法用這項保險理賠，另外藍色超跑因為沒保車體損失險，修車費恐怕得自己承擔。
另一台違停的黃色超跑，車身底盤毀損修車費至少要180萬元，2台車費用加起來近900萬元，扣掉善款，以林姓肇事者月薪3萬元，不算利息，不吃不喝也要17年才還得清。
友聯產險副理謝朝明表示，「依照肇事比例，出來之後再來跟對方協商看看，他怎樣來賠償部分，只要對照他還款誠意，我們都願意協商。車主本人也是跟我們、跟車廠講說，這部車他不要求，所有零件都要更換成新的，他也說，只要能修的都用修的，不能修的才用換的。」
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不過，這台當時違停的黃色車，如果構成肇事原因，保險公司也只能求償7成，外界輿論雖然一面倒，同情肇事者，保險業者壓力不小，只希望雙方能協商如何還債，讓事情圓滿落幕。（東森新聞記者林育泉、黃書葦／新北報導）