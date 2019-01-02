起底渣男直播主！酒店妹缺3萬5贖身遭拐性侵　詭辯：她自己躺上床

▲渣男拐騙一名酒店妹到宜蘭性侵。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者陳豐德／新北報導

一名撞臉香港「八兩金」的渣男楊姓直播主，被指控欺騙15名辣女的財色，被害女聯合報案後警方因為竊盜通緝將楊男逮捕送辦；但這名渣男過往的黑歷史也被起底，不僅以「要幫你贖身」為由性侵一名酒女，7年前還涉嫌盜領當時女友提款卡，甚至複製鑰匙潛入女友家中，偷走名牌手錶、皮包和手機。

檢警調查，101年一名酒女缺3萬多元替自己贖身，從網路「遇見聊天室」的交友軟體上寫上「幫我，借我錢3萬5千元」，楊姓渣男看到後就敲酒女，表示「我借妳，我幫妳！」酒女說自己因為欠經紀人3萬4千多元，經紀人嗆聲如果不想做了，就必須把錢一口氣還清；但楊男說要去宜蘭找他才可以借，還可以幫忙付車資，酒女不疑有他就從台北搭計程車過去求援。

但酒女過去後，楊男卻載著她前往羅東的一間旅社內，佯稱是等朋友下午4點匯錢過來，並強調「不會對妳怎麼樣」，酒女不知道當下該怎麼辦，只好相信楊男，但楊男一進去房間內就拉窗簾並把門鎖上，並趁酒女進去洗澡後在床上不斷逼近說「我喜歡妳！」、「要不要跟我在一起」等語。

▼渣男直播主撞臉香港演員八兩金，遭15女指控騙財色，。（圖／翻攝自當事人臉書）



後來楊男就強行脫掉酒女的安全褲跟內褲，一邊脫掉自己的七分褲後，強行性侵酒女，並在酒女的體內射精，酒女表示當下有一直大喊「不要！」並要拉起自己的褲子，但楊男仍霸王硬上弓，以性器官及手指性侵酒女，後來並持續以會借錢為由安撫，最後指示酒女去找楊男的母親拿錢，最後卻誰也找不到，才知道自己被騙色。

酒女事後一度想要在景美的鳴遠橋上跳河尋短，所幸民眾發現及時報警，酒女才選擇去醫院驗傷，並採集到楊男的精液，並到派出所提告，酒女的男友一度生氣地斥責她「不是叫妳不要去！」楊男到案後說是酒女主動要當自己的女友，自己覺得酒女是打算要用金錢交換，而且是酒女自己躺到床上，並沒有強迫酒女跟自己發生性行為，但檢方不予採信仍提起公訴偵辦。

而同樣在101年，楊男在網路上透過一名黃姓女大生，雙方交往後女大生讓楊男與她同居，單純的拿出自己的提款卡及密碼供楊男花用，但後來發現楊男沒經過自己的允許，就私自盜領2次，還複製租屋處鑰匙到裡面行竊，雙方吵架後楊男還恐嚇會對其不利，女大生嚇得趕緊換門鎖後分手。不料楊男還找來鎖匠開門，讓女大生嚇得找警方到場，楊男雖矢口否認，辯稱一切都是雙方妳情我願，但仍被依照恐嚇、竊盜、妨害自由等罪嫌送辦。

►渣男撞臉「八兩金」騙走15名辣女財色 網驚呼：他也可以？

▼網友P圖楊男惡劣行徑。（圖／翻攝自當事人臉書）

