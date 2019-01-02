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渣男撞臉「八兩金」騙走15名辣女財色　網驚呼：他也可以？

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▲▼渣男直播主撞臉香港演員八兩金，遭15女指控騙財色，。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲渣男直播主撞臉香港演員八兩金，遭15女指控騙財色，。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳豐德／新北報導

一名常上交友網站「愛情公寓i-Part」楊姓男直播主，被指控欺騙15名女子的感情，不僅盜領她們的百萬元的存款，甚至還強搶女子們的手機、筆電及汽車的物品，被害女子以LINE群組組成「婦仇者聯盟」後提告，警方1日早上在三重將楊男逮捕，發現他不只是個渣男，還有網友幫他P圖「一群傻逼，林杯牛逼，今天又騙到了YA！」發文警惕，全案依搶奪、侵占及竊盜通緝案移送新北地檢署偵辦。

27歲的楊姓男直播主家住三重，頂著一頭西瓜皮，外貌上撞臉香港知名演員「八兩金」，八兩金曾以皇極驚天拳掌門人十八代掌門人「吳留手」爆紅。2012年的時候楊男就謊稱可以幫酒店女贖身，誘騙一名酒女從台北趕到宜蘭，但這只是欺騙的話術，該名酒女遭脫去外褲、內褲後，被強行壓在床上性侵，之後甚至又再次指姦，酒女事後差點想不開投河自盡，所幸驗傷並採集到DNA提告，最後楊男被依照強制性交罪起訴。

▼網友P圖楊男惡劣行徑，。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼渣男直播主撞臉香港演員八兩金，遭15女指控騙財色，。（圖／翻攝自當事人臉書）

不料楊男後來竟然成為網路直播主，被指控前後連續誘騙15名女子的感情，林一名同為女直播主的林姓女子因為跟楊男在直播互動中熟識，原本林女打算跟楊男承租其在三重光興街租約滿的套房，但楊男卻趁機告白，對其也有好感的林女同意交往後，卻是噩夢的開始。

去年12月初林女搬進與楊男同住後，她指控被楊男盜刷了信用卡、提款卡共15萬元，購買線上禮物自己衝直播主比賽的名次，之後甚至連自己的汽車也被開走，銀行50萬元存款被提領一空；林女向平面媒體投訴表示，自己去找楊男質問並以手機錄音時被發現，楊男竟然狠心毆打自己，還持刀架住自己的脖子，威脅敢報案的話就要互告傷害。

林女上網爆料後，共有15名女子也有相同經歷，他們以LINE群組組成「婦仇者聯盟」討論對策、蒐集證據，並向三重警方報案。警方表示，林女與楊男在12月中分手後，多次向楊男要求歸還LV手機皮套及小客車，但楊男並未歸還；另外還有一名黃女也是在12月底在愛情公寓跟楊男認識，楊男在載其回家時，趁黃女下車買東西竟然直接將車開走。

三重分局前後已通知4名被害人前來製作筆錄，以釐清相關案情，雖然楊男矢口否認犯行，但因其有遭竊盜通緝，仍然將其帶回新北地檢署偵辦。

▼渣男直播主撞臉八兩金，因通緝遭到移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼渣男直播主撞臉八兩金，因通緝遭到移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼渣男被移送偵辦。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼渣男直播主撞臉香港演員八兩金，遭15女指控騙財色，。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼被害女子組成的群組。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼渣男直播主撞臉八兩金，因通緝遭到移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方找回被害女直播主遭侵占的LV手機套等物品。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼渣男直播主撞臉八兩金，因通緝遭到移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼渣男直播主撞臉八兩金，因通緝遭到移送。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：渣男,八兩金,直播主,愛情公寓,楊博成,酒女,三重

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