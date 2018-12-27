元旦來新竹升旗！「小智」約看幻象吃早餐　17家人氣早餐大PK

▲元旦當天除了市府前升旗，還有幻象戰機秀與人氣早餐市集等多種活動。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

幻象戰機、元氣早餐，陪你迎接2019！新竹市政府於2019年1月1日早上7點30分，在市府前廣場舉辦升旗典禮，除有幻象戰機氣勢衝場、雙舞台觀賞表演還有17家在地美食進駐的元氣早餐市集，本次更發起「尋找元旦壽星」活動，只要元旦出生的市民，即可獲得限量30份的「元旦全家餐」，得到滿滿的生日祝福。

為了慶祝2019元旦升旗活動，規劃雙舞台升旗典禮，讓民眾可以零距離享受市府安排表演，連續第2年特別邀請空軍第二聯隊出動5架幻象戰機，衝過市府上空，以飛行英姿向新竹市民與國軍致敬。

新竹小智約你吃早餐！本次亮點還有府前的雙舞台，民眾可圍座吃早餐、觀賞表演，熱鬧迎接新年的到來，今年表演節目豐富溫馨，包括音樂舞蹈音樂、饗宴，由艸雨田舞蹈團、廖柏雅小提琴演奏、MIX街舞、新竹直笛團、兩隻小豬-雙人彈唱組，藉著聽著輕快悠揚樂曲，帶民眾共享溫馨、幸福的元旦假期。

社會處表示，為了讓更多市民朋友一起同樂，本次特地發起「尋找元旦壽星」活動，凡是1/1出生的「元旦壽星」、不限年齡，活動當天07:30起可至大會服務台進行「壽星認證」，即可獲得限量30份的「元旦全家餐」，獲得滿滿的生日祝福、為新的一年注入滿滿活力；一般民眾也可兌換「早安打卡禮」，當天08:30起至大會服務台以個人臉書、IG完成指定打卡動作，即可領取限量180份的早餐兌換券，數量有限，兌完為止。

元氣早餐市集則於早上8點30分開動，共有17個新竹地區知名早餐店家進駐，帶來墨西哥捲餅、雞肉薯泥捲、潛艇堡、蜂蜜麻糬鬆餅及碳烤土司等32種美味中、西式餐點供民眾選購；現場亦有限定好康活動，凡於指定地點拍照打卡，經認證後就有機會得到限量新年好禮。

元氣早餐市集今年匯集17家在地店家共襄盛舉，包含Like.8 來點吧、能量捲餅、SUBWAY-東門店、bigreeny 料理．家、牛埔水煎包、丰晟小籠包、美而美早餐、早安二街坊、鐵男漢堡、IS烤鴨捲餅、鬆餅巷、郭記餡餅王、時樂堂、蜜糖雕可頌、滿福寶炭烤吐司、享噹初、瑞斯飯糰，匯集新竹市最強早餐陣容，邀請民眾歡慶元旦之餘，品嘗營養滿分的幸福早餐。更多活動資訊請上新竹市官網查詢，或撥打市民服務專線1999。