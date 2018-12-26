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新竹火車站前三角地　每坪165萬蟬聯地王冠軍

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▲新竹火車站前三角地　每坪165萬蟬聯地王冠軍。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹火車站前的三角店面，以每坪165萬的公告地價蟬聯地王冠軍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市地價及標準地價評議委員會12月13日評定新竹市108年公告土地現值，考量不動產交易量下滑，為避免造成市場衝擊，評定本年度公告土地現值全市平均漲幅0.99%，將於2019年1月1日公告，而全新竹市最高地價宗地則由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地以每坪約165萬元蟬聯冠軍寶座。

地政處長吳堂安表示，依據地價調查結果，公告現值微幅調整0.99%，加上去年調整比率為0.83%，顯示新竹市公告土地現值呈現穩健持平調整，為了減輕民眾負擔，未來每一年都將以持平穩健方式，微幅調整公告土地現值，避免過大漲幅造成民眾負擔。

▲新竹火車站前三角地　每坪165萬蟬聯地王冠軍。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹市2018年現值占市價比例為83.81%，考量全國不動產交易量逐漸回溫，但新竹市交易量卻反較106年微幅減少下，為避免影響房地產市場，故僅微幅調整以緩步減少公告土地現值與市場正常交易價格的差距，其中使用強度增加或商業活動熱絡的地區，如巨城周邊漲幅較大，但部分區段如光埔一期內商務專用區，法定容積較周邊低，為本次調降較多區域，而全市最高地價宗地，依舊由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯，每平方公尺499,200元（每坪約165萬元）約比去年微幅下跌0.3%。

地政處表示，新竹市1-10月建物買賣棟數較去年減少0.2%，顯示買方態度依舊觀望保守，呈現量縮價微跌；地價及標準地價評議委員會綜合考量調整對交易影響及稅賦公平等多方因素，審慎評議後，評定2018年全市公告現值平均漲幅為0.99%，調整後占市價比例為86.72%。

此次公告土地現值調整結果，將於2019年1月1日辦理公告作業，屆時民眾可利用本府地政處網站線上查詢服務(http://land.hccg.gov.tw/)或至新竹市地政事務所閱覽。

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關鍵字：新竹市政府,地王,金店面

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